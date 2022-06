Plaja contradiu Junts: “Sí que coneixen la reunió entre Vilagrà i Bolaños”

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patricia Plaja, ha explicat que els consellers de Junts sí que coneixien la reunió entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, que s’ha de celebrar avui. Segons Plaja, es va comunicar ahir al Consell Executiu. “Els membres del Govern ho sabien i per això ho anuncio en roda de premsa”, ha dit Plaja en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.

Junts es va queixar ahir que no estaven al cas de la trobada entre Vilagrà i Bolaños a Madrid i va qüestionar que sigui una reunió entre executius. Plaja, en aquest sentit, ha dit que és “evident” que és una trobada entre governs, ja que, a parer seu, Vilagrà hi va representant la Generalitat i com a consellera de la Presidència.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate / Govern

La reunió constata el bloqueig entre governs

Sobre la reunió, la portaveu no ha volgut predir si de la reunió d’avui en sortirà una trobada entre Aragonès i Pedro Sánchez. Una trobada que està prevista des de fa setmanes, després de l’esclat del cas d’espionatge a dirigents independentistes amb el programari Pegasus.

Plaja creu que la trobada no serà en va. “No és la foto per la foto”, ha dit i creu que la reunió constata el bloqueig de les relacions entre els dos executius, tot i afirmar que “hi ha reunions tècniques” sense consellers i ministres.

La taula de diàleg, pendent de data

En referència a la taula de diàleg, la portaveu ha volgut remarcar que no està morta, però que no es donen les condicions per reunir-la, ja que, al seu parer, no hi ha les condicions d’igualtat adients i un “mínim marc de confiança”. Ha admès també que la taula no està donant els fruits que voldria el Govern i que no s’esta donant el calendari, ja que en un principi la taula s’havia de reunir a principis d’any.