El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La nova vida de Pep Guardiola, sense la dona i a Abu Dhabi?
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/05/2026 09:58

Pep Guardiola i Cristina Serra han reaparegut junts en una foto familiar que ha fet créixer els rumors sobre una possible reconciliació. Ningú s’esperava veure l’exdona del català a l’homenatge que li ha preparat el Manchester City ara que deixa el club després de deu anys, ja que la parella va divorciar-se fa un any i mig i s’havia dit que les coses no havien acabat gaire bé entre ells.

Et pot interessar

Molts han donat per fet que s’havien donat una segona oportunitat, però sembla que no és així. L’entorn amb qui ha parlat la periodista Laura Fa li nega aquesta possibilitat taxativament: “No hi ha hagut reconciliació i no n’hi haurà. Encara que els hàgiu vist junts, les possibilitats que tornin són remotíssimes”. Cristina va voler estar present en aquest comiat, però perquè el veia com una reunió familiar amb el sogre i els tres fills: “Era on ella havia d’estar”. Un viatge que ha suposat una manera de tancat una etapa, també, segurament.

Què farà ara Pep Guardiola? El pròxim destí

Els paparazzi han captat l’exentrenador del Barça a l’aeroport del Prat i molts culers s’han emocionat pensant que podria tornar a dirigir un club d’aquí. Ara bé, res més lluny de la realitat. Segons la informació que han publicat Las Mamarazzi, Pep Guardiola té clar quin serà el seu pròxim destí i aquest és ben lluny de Catalunya: “S’instal·larà a Abu Dhabi durant tres mesos, com a mínim, però aquesta estada podria allargar-se fins a sis mesos”.

Com molts sospitaven, diuen que li han proposat entrenar la Selecció de l’Aràbia Saudita. Ell ha dit que no, però, tot renunciant als 50 milions d’euros que podria haver guanyat… I és que, ara, l’única cosa que vol és “desconnectar” i gaudir de la tranquil·litat i el luxe que pot trobar als Emirats Àrabs. Segons la informació a la que han tingut accés, també s’hauria plantejat passar una temporada a Dubai. Que el propietari del Manchester City sigui d’Abu Dhabi, però, hauria influït en la decisió final: “Ara vol descansar, desconnectar i prendre’s un temps sabàtic”.

Què farà ara Pep Guardiola_ On viurà_ - Europa Press
Què farà ara Pep Guardiola? On viurà? | Europa Press

L’últim any de Pep Guardiola al Regne Unit no ha estat fàcil. Divorciat, sense la dona ni els fills, s’hauria acabat sentint “molt sol” i asseguren que se li ha fet tot “una mica bola”. Ara gaudirà de la bona vida de ric i confia millorar el seu estat anímic: “Tota aquesta vida desmuntada i la nova etapa vital de separat li ha costat més del que s’esperava, se li ha fet una mica dur perquè s’ha sentit sol”.

Barça Pep Guardiola

Més notícies
Notícia: La primera entrevista de la filla de Pep Guardiola, tota una sorpresa
Comparteix
Maria concedeix les seves primeres declaracions i sorprèn per tots els detalls de la seva vida que ha tret a la llum
Notícia: Nou cop per a Pep Guardiola després del divorci: tanca el seu restaurant
Comparteix
L'entrenador del Manchester City encadena una nova mala notícia abans de tancar el 2025
Notícia: Pep Guardiola no tornarà a dormir a la casa familiar i se sap per què
Comparteix
L'entrenador de futbol té més conflictes amb l'exdona i, a partir d'ara, s'allotjarà en una casa de solter que s'acaba de comprar a Pedralbes
Notícia: Pep Guardiola i Cristina Serra se separen després de 30 anys junts
Comparteix
La decisió hauria estat presa el passat mes de desembre i ha estat ara quan s'ha fet públic

Comparteix

Icona de pantalla completa