Pep Guardiola i Cristina Serra han reaparegut junts en una foto familiar que ha fet créixer els rumors sobre una possible reconciliació. Ningú s’esperava veure l’exdona del català a l’homenatge que li ha preparat el Manchester City ara que deixa el club després de deu anys, ja que la parella va divorciar-se fa un any i mig i s’havia dit que les coses no havien acabat gaire bé entre ells.
Molts han donat per fet que s’havien donat una segona oportunitat, però sembla que no és així. L’entorn amb qui ha parlat la periodista Laura Fa li nega aquesta possibilitat taxativament: “No hi ha hagut reconciliació i no n’hi haurà. Encara que els hàgiu vist junts, les possibilitats que tornin són remotíssimes”. Cristina va voler estar present en aquest comiat, però perquè el veia com una reunió familiar amb el sogre i els tres fills: “Era on ella havia d’estar”. Un viatge que ha suposat una manera de tancat una etapa, també, segurament.
Què farà ara Pep Guardiola? El pròxim destí
Els paparazzi han captat l’exentrenador del Barça a l’aeroport del Prat i molts culers s’han emocionat pensant que podria tornar a dirigir un club d’aquí. Ara bé, res més lluny de la realitat. Segons la informació que han publicat Las Mamarazzi, Pep Guardiola té clar quin serà el seu pròxim destí i aquest és ben lluny de Catalunya: “S’instal·larà a Abu Dhabi durant tres mesos, com a mínim, però aquesta estada podria allargar-se fins a sis mesos”.
Com molts sospitaven, diuen que li han proposat entrenar la Selecció de l’Aràbia Saudita. Ell ha dit que no, però, tot renunciant als 50 milions d’euros que podria haver guanyat… I és que, ara, l’única cosa que vol és “desconnectar” i gaudir de la tranquil·litat i el luxe que pot trobar als Emirats Àrabs. Segons la informació a la que han tingut accés, també s’hauria plantejat passar una temporada a Dubai. Que el propietari del Manchester City sigui d’Abu Dhabi, però, hauria influït en la decisió final: “Ara vol descansar, desconnectar i prendre’s un temps sabàtic”.
L’últim any de Pep Guardiola al Regne Unit no ha estat fàcil. Divorciat, sense la dona ni els fills, s’hauria acabat sentint “molt sol” i asseguren que se li ha fet tot “una mica bola”. Ara gaudirà de la bona vida de ric i confia millorar el seu estat anímic: “Tota aquesta vida desmuntada i la nova etapa vital de separat li ha costat més del que s’esperava, se li ha fet una mica dur perquè s’ha sentit sol”.