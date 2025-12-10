El detall que confirma, del tot, la separació de Pep Guardiola i Cristina

Pep Guardiola i Cristina Serra han pres la decisió de divorciar-se i no hi ha marxa enrere. El matrimoni, que havia estat un dels més consolidats i estimats en les últimes tres dècades, ha separat els seus camins i s’acaben de saber més detalls sobre els primers acords als que estan arribant. Si fins ara, només s’havia confirmat que ell no tornaria a dormir a la casa familiar, ara Lorena Vázquez ha pogut saber que l’empresària també ha abandonat aquesta finca.
Als mitjans britànics s’estava especulant, en els darrers, dies, sobre una possible reconciliació. Doncs bé, només eren rumors i la realitat és que no volen continuar junts. De fet, Cristina no vol seguir vivint en la casa que han compartit i, per això, s’ha comprat un pis nou que no li recordarà a ell. Abandona Pedralbes, a més a més, així que aquesta nova vida com a divorciada la farà fora del que ha estat el seu barri durant molt de temps.
I on viurà amb els fills? A l’Eixample, en ple centre de Barcelona si fem cas a la informació que ha donat la periodista catalana a Y ahora Sonsoles d’Antena 3. Aquesta zona és caríssima, és clar, però ella s’hauria decantat per un immoble “modest” si tenim en compte que té molts diners i podria haver-se’n comprat un de molt més car. Ha prioritzat que es trobés a prop de la seva feina, diu, cosa que li facilita la vida.
Com és la relació de Pep Guardiola i Cristina Serra després del divorci?
La separació és ferma, però fonts properes a l’exparella continuen insistint que entre ells es manté una relació cordial i un “profund respecte” després de tota una vida junts. L’entrenador no volia separar-se i hauria intentat, fins al final, recuperar una relació que ella veia trencada. Se’ls han vist junts a celebracions familiars i de concert després de prendre la decisió, però no continuaran junts: “Les relacions, a vegades, continuen com una amistat“. Tenen tres fills en comú i volen mantenir una bona relació, sobretot de cara a ells.
Ella viurà a Barcelona mentre que la vida de l’entrenador té la base al Regne Unit encara. La distància i el ritme frenètic de la vida del tècnic haurien estat dos dels motius principals d’aquesta ruptura. Ella, molt hermètica pel que fa a la seva vida privada, vol encara més silenci mediàtic sobre la seva vida. Amb casa nova i centrada en la botiga de roba que té a la zona alta, ara confia poder establir una calma allunyada dels grans titulars i els problemes de parella.