Arriben a Aldi tres plantes enfiladisses boniques i econòmiques: ideals per omplir de flors balcons i terrasses

Mires el teu balcó o terrassa i sents que li falta vida. T’encantaria tenir un racó exterior digne de revista, però els preus dels centres de jardineria tradicionals et tiren enrere. Vols color, frescor i aquesta intimitat que només la natura ofereix, però sense deixar-te el sou en l’intent.
Fins ara, l’opció més ràpida era resignar-se a les avorrides parets nues o comprar flors de temporada que amb prou feines duren unes setmanes vives. El disseny d’exteriors sembla un luxe reservat per a uns pocs que, reconeguem-ho, a vegades ens fa una mica d’enveja. (Sí, nosaltres també mirem amb desig aquestes terrasses verdes d’Instagram).
Però la coneguda cadena de supermercats alemanya ha decidit donar un cop sobre la taula amb la seva secció de basar. No estem parlant de les típiques mascaretes petites d’interior que requereixen cures expertes. Parlem d’una solució vegetal massiva, econòmica i dissenyada per créixer cap amunt aprofitant cada mil·límetre de la teva paret.
La revolució verda arriba aquest dimecres
Apunta bé la data al teu calendari perquè el dia clau és aquest dimecres 20 de maig. Aquest és el moment exacte en què aterren a les botigues físiques de la firma les tres varietats de plantes enfiladisses més desitjades de la temporada. Una oportunitat única per transformar la teva façana abans que comenci l’estiu.
La clau de l’èxit d’aquest llançament d’Aldi resideix en la selecció de les espècies. Han triat tres varietats de creixement ràpid que destaquen per la seva resistència al sol i la seva capacitat per crear una pantalla natural contra les mirades dels veïns. Oblida’t de col·locar plàstics o canissos artificials que es trenquen amb el vent.
El més espectacular d’aquesta campanya és, sens dubte, el seu preu de sortida. Cada unitat arribarà a les prestatgeries per tan sols 3,99 euros. Es tracta d’una inversió ridícula si tenim en compte que aquestes plantes tornen amb més força cada any, convertint-se en una estructura permanent per a la teva llar.
Cal tenir en compte que aquestes varietats es lliuren ja amb una alçada inicial d’entre 40 i 60 centímetres en una tija de producció optimitzada. Això garanteix que la planta ja ha superat la seva fase més delicada i està llista per estirar les seves arrels a la teva llar d’immediat.
Tres opcions per crear el teu propi jardí vertical
Si analitzem les varietats disponibles, el gran encert dels experts botànics de la cadena ha estat la varietat cromàtica. La col·lecció inclou el clàssic Gessamí de Madagascar, famós pel seu perfum embriagador que inundarà les teves nits d’estiu. Una delícia per als sentits que canvia per complet l’experiència de sortir a la terrassa.
Per a les que busquen un esclat de color vibrant, la estrella de la jornada serà la Dipladènia. Aquesta espècie és una autèntica màquina de generar flors amb forma de trompeta en tons rosats i vermellosos durant els mesos més càlids. El seu gran avantatge és que emmagatzema aigua a les seves arrels, aguantant els descuidis amb el reg.
Per acabar, per als racons amb ombra parcial, Aldi incorpora l’elegància de l’Heura de fulla petita. És l’opció ideal si busques una cobertura verda densa i elegant que es mantingui perfecta fins i tot durant els mesos d’hivern. Tot pensat perquè trobis la teva parella botànica ideal segons l’orientació de la teva façana.
Per què aquest dimecres volaran de les prestatgeries
Qualsevol caçadora de tendències per a la llar coneix de sobres el funcionament de l'”Efecte Aldi”. Quan la marca llança un producte viu d’alta qualitat a preus populars, les existències solen desaparèixer durant les primeres hores del matí. I la febre per la decoració d’exteriors no en serà una excepció.
Sabies que aquestes plantes també són perfectes per tapar imperfeccions de les parets? En allunyar-se de les opcions arbustives tradicionals, les enfiladisses guien les seves branques per gelosies o baranes, dissimulant esquerdes o cables antiestètics. Això et permet netejar la imatge visual del teu balcó en qüestió de setmanes.
Darrere d’aquest fenomen es troba l’auge de la tendència de crear petits pulmons verds dins de la ciutat. Aldi ha sabut llegir la necessitat de reconnectar amb la natura sense necessitat de tenir un gran jardí. Una resposta rodona per a les que habitem en pisos petits però no renunciem al benestar.
Una decisió intel·ligent per al teu benestar a la llar
Sovint cometem el greu error de subestimar el poder de les plantes en el nostre estat d’ànim. Tornar a casa després d’un dia dur i seure en un balcó envoltada de flors fresques redueix els nivells d’estrès de forma immediata. Invertir en natura és cuidar la teva salut mental, i més quan costa menys de quatre euros.
Si tens clar que vols donar aquest canvi a la teva zona exterior, el nostre consell és que vagis a primera hora de dimecres. Al tractar-se d’un producte viu, les unitats per botiga són limitades i no es realitzen reposicions durant la setmana. Assegurar els teus exemplars et evitarà quedar-te amb les ganes de veure el teu balcó florir.
Tenir un exterior bonic no consisteix a gastar milers d’euros en mobles de disseny, sino en trobar aquests elements vius que aporten frescor i personalitat pròpia. Aquestes tres enfiladisses demostren que el luxe visual està a l’abast de qualsevol butxaca amb un mica de terra i cura. Demà mateix podria ser tard per aconseguir les teves.
I tu, quantes vegades has posposat la decoració del teu balcó per puresa o pressupost? Potser va sent hora de fer el pas, passar-te pel súper i gaudir per fi del racó verd i relaxant que tant et mereixes.