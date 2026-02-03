La primera entrevista de la filla de Pep Guardiola, tota una sorpresa

Maria Guardiola forma part d’unes de les famílies catalanes més mediàtiques, la que formen Pep Guardiola i Cristina Serra. La més gran dels tres fills que van tenir ha concedit una entrevista molt sorprenent, amb les que suposen les primeres declaracions que fa a una revista. L’afortunada ha estat Vanity Fair, que ha obtingut titulars potents sobre la vida íntima de la jove.
Ella que ha viscut a tantes ciutats diferents per la feina del pare, assegura que se sent “increïblement agraïda” per les experiències que ha tingut. Traslladar-se amb tanta freqüència li ha donat “gran confiança” en si mateix, assegura, i només ha sobreviscut a aquesta vida tan boja gràcies a les rutines: “Sempre he fet patinatge sobre gel i m’ha ajudat practicar-lo a tots els llocs on vivíem”.
Ella que ha treballat en diverses causes humanitàries, la jove viu a Londres per estudiar Negocis de Moda. No li va malament, tenint en compte que ha arribat a treballar per Victoria Beckham. Com a curiositat? Que hagi fet aquesta entrevista en anglès: “Ens diu que és la llengua en la que se sent més còmoda”.
Tornarà a viure a Barcelona, la filla de Pep Guardiola?
Té gairebé un milió de seguidors a Instagram, però no es considera influencer. Treballa en el sector de la moda, però encara no té clar quin camí agafarà. De moment, sap que continuarà al Regne Unit. Descarta tornar a Barcelona, però, ja que aquí resideix la seva mare: “Per a mi, Barcelona significa família i futbol. Tinc records increïbles allà i és pura felicitat”.
En aquesta entrevista, Maria Guardiola treu a la llum què creu que ha heretat dels seus pares. D’ell, assegura que ha tret “la tossuderia”. I de la mare, dissenyadora de moda, “la confiança i el sentit d’independència”. No ha parlat del divorci dels seus pares, que ha ocupat diversos titulars a la premsa rosa en els últims mesos.
Centrada en la seva carrera, deixa anar que li han inculcat que en aquesta vida és important estimar i ser conscient que és una privilegiada. Una jove amb el cap al seu lloc, pel que sembla, que podria aprofitar aquesta entrevista per obrir una nova finestra a la seva vida privada.