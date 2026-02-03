El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La primera entrevista de la filla de Pep Guardiola, tota una sorpresa
Maria Guardiola forma part d’unes de les famílies catalanes més mediàtiques, la que formen Pep Guardiola i Cristina Serra. La més gran dels tres fills que van tenir ha concedit una entrevista molt sorprenent, amb les que suposen les primeres declaracions que fa a una revista. L’afortunada ha estat Vanity Fair, que ha obtingut titulars potents sobre la vida íntima de la jove.

Ella que ha viscut a tantes ciutats diferents per la feina del pare, assegura que se sent “increïblement agraïda” per les experiències que ha tingut. Traslladar-se amb tanta freqüència li ha donat “gran confiança” en si mateix, assegura, i només ha sobreviscut a aquesta vida tan boja gràcies a les rutines: “Sempre he fet patinatge sobre gel i m’ha ajudat practicar-lo a tots els llocs on vivíem”.

Ella que ha treballat en diverses causes humanitàries, la jove viu a Londres per estudiar Negocis de Moda. No li va malament, tenint en compte que ha arribat a treballar per Victoria Beckham. Com a curiositat? Que hagi fet aquesta entrevista en anglès: “Ens diu que és la llengua en la que se sent més còmoda”.

Tornarà a viure a Barcelona, la filla de Pep Guardiola?

Té gairebé un milió de seguidors a Instagram, però no es considera influencer. Treballa en el sector de la moda, però encara no té clar quin camí agafarà. De moment, sap que continuarà al Regne Unit. Descarta tornar a Barcelona, però, ja que aquí resideix la seva mare: “Per a mi, Barcelona significa família i futbol. Tinc records increïbles allà i és pura felicitat”.

En aquesta entrevista, Maria Guardiola treu a la llum què creu que ha heretat dels seus pares. D’ell, assegura que ha tret “la tossuderia”. I de la mare, dissenyadora de moda, “la confiança i el sentit d’independència”. No ha parlat del divorci dels seus pares, que ha ocupat diversos titulars a la premsa rosa en els últims mesos.

Centrada en la seva carrera, deixa anar que li han inculcat que en aquesta vida és important estimar i ser conscient que és una privilegiada. Una jove amb el cap al seu lloc, pel que sembla, que podria aprofitar aquesta entrevista per obrir una nova finestra a la seva vida privada.

