Pep Guardiola ha rebut un homenatge al camp del Manchester City en un comiat multitudinari que arriba ara que ha confirmat que deixa l’equip després de deu anys. La sorpresa ha estat majúscula quan els fans s’han adonat que hi havia la seva dona, la Cristina Serra, amb qui va divorciar-se fa més d’un any. S’havia dit que les coses no havien acabat gaire bé entre ells després de trenta anys de matrimoni, llavors com és que havia volgut acudir a aquesta gran festa? Perquè va fer-se pública la foto amb l’ex, l’antic sogre i els fills. Ara, acaba de sortir a la llum el motiu real davant d’aquest gest.
Quina és la raó que va portar l’empresària catalana a viatjar fins a Manchester és una pregunta que s’han estat fent els més tafaners aquests últims dies. Cristina va voler estar present en la gran festa per al seu ex i la revista Lecturas ha sabut com és que va anar-hi. El motiu és més senzill del que alguns podrien pensar, resulta que els tres fills que tenen en comú haurien insistit perquè hi participés. Els venia de gust una última reunió familiar i els seus desitjos van ser ordres.
Com és la relació actual entre Pep Guardiola i Cristina Serra després del divorci?
En un primer moment, la seva presència a la foto va disparar els rumors sobre una possible reconciliació amorosa entre ells. Ràpidament, el seu entorn va moure fitxa i va córrer a dir a Las Mamarazzi que era mentida. No han tornat com a parella, però sí que la situació entre ells és més calmada del que semblava: “Mantenen una relació propera i molt civilitzada”.
“No han tornat ni volien parlar de temes del seu divorci, que està més que lligat. Han arribat a un acord econòmic beneficiós per a ambdues parts”, han dit Lorena Vázquez i Lara Fa. La Cristina va viatjar a Manchester “a petició dels fills” i va fer el viatge amb el sogre: “Després de més de 30 anys junts, continuen sent família”, han publicat.
Ara no hi ha reconciliació, però això no vol dir que hagin deixat de fer plans junts. Una altra prova més enllà d’aquest viatge a Manchester? Que els hagin vist a s’Agaró, a la Costa Brava. Els amics del tècnic han filtrat a la premsa que la seva idea és passar una temporada sabàtica d’entre tres i sis mesos a Abu Dhabi.