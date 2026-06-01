Pep Guardiola ha recibido un homenaje en el campo del Manchester City en una despedida multitudinaria que llega ahora que ha confirmado que deja el equipo después de diez años. La sorpresa ha sido mayúscula cuando los fans se han dado cuenta de que estaba su esposa, Cristina Serra, con quien se divorció hace más de un año. Se había dicho que las cosas no habían terminado muy bien entre ellos después de treinta años de matrimonio, entonces ¿por qué quiso acudir a esta gran fiesta? Porque se hizo pública la foto con la ex, el antiguo suegro y los hijos. Ahora, acaba de salir a la luz el motivo real detrás de este gesto.

¿Cuál es la razón que llevó a la empresaria catalana a viajar hasta Manchester? es una pregunta que se han estado haciendo los más curiosos estos últimos días. Cristina quiso estar presente en la gran fiesta para su ex y la revista Lecturas ha sabido por qué fue. El motivo es más sencillo de lo que algunos podrían pensar, resulta que los tres hijos que tienen en común habrían insistido para que participara. Les apetecía una última reunión familiar y sus deseos fueron órdenes.

¿Por qué viajó la exesposa de Pep Guardiola a Manchester con él? | Europa Press

¿Cómo es la relación actual entre Pep Guardiola y Cristina Serra después del divorcio?

En un primer momento, su presencia en la foto disparó los rumores sobre una posible reconciliación amorosa entre ellos. Rápidamente, su entorno movió ficha y corrió a decir a Las Mamarazzi que era mentira. No han vuelto como pareja, pero sí que la situación entre ellos es más calmada de lo que parecía: “Mantienen una relación cercana y muy civilizada”.

“No han vuelto ni querían hablar de temas de su divorcio, que está más que resuelto. Han llegado a un acuerdo económico beneficioso para ambas partes”, han dicho Lorena Vázquez y Lara Fa. Cristina viajó a Manchester “a petición de los hijos” e hizo el viaje con el suegro: “Después de más de 30 años juntos, continúan siendo familia”, han publicado.

Ahora no hay reconciliación, pero eso no significa que hayan dejado de hacer planes juntos. ¿Otra prueba más allá de este viaje a Manchester? Que los hayan visto en s’Agaró, en la Costa Brava. Los amigos del técnico han filtrado a la prensa que su idea es pasar una temporada sabática de entre tres y seis meses en Abu Dhabi.