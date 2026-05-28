Pep Guardiola y Cristina Serra han reaparecido juntos en una foto familiar que ha hecho crecer los rumores sobre una posible reconciliación. Nadie esperaba ver a la exesposa del catalán en el homenaje que le ha preparado el Manchester City ahora que deja el club después de diez años, ya que la pareja se divorció hace un año y medio y se había dicho que las cosas no habían terminado muy bien entre ellos.

Muchos han dado por hecho que se habían dado una segunda oportunidad, pero parece que no es así. El entorno con quien ha hablado la periodista Laura Fa le niega esta posibilidad taxativamente: “No ha habido reconciliación y no la habrá. Aunque los hayáis visto juntos, las posibilidades de que vuelvan son remotísimas”. Cristina quiso estar presente en esta despedida, pero porque lo veía como una reunión familiar con el suegro y los tres hijos: “Era donde ella tenía que estar”. Un viaje que ha supuesto una manera de cerrar una etapa, también, seguramente.

¿Qué hará ahora Pep Guardiola? El próximo destino

Los paparazzi han captado al exentrenador del Barça en el aeropuerto del Prat y muchos culés se han emocionado pensando que podría volver a dirigir un club de aquí. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según la información que han publicado Las Mamarazzi, Pep Guardiola tiene claro cuál será su próximo destino y este está bien lejos de Cataluña: “Se instalará en Abu Dhabi durante tres meses, como mínimo, pero esta estancia podría prolongarse hasta seis meses”.

Como muchos sospechaban, dicen que le han propuesto entrenar la Selección de Arabia Saudita. Él ha dicho que no, sin embargo, renunciando a los 50 millones de euros que podría haber ganado… Y es que, ahora, lo único que quiere es “desconectar” y disfrutar de la tranquilidad y el lujo que puede encontrar en los Emiratos Árabes. Según la información a la que han tenido acceso, también se habría planteado pasar una temporada en Dubái. Que el propietario del Manchester City sea de Abu Dhabi, sin embargo, habría influido en la decisión final: «Ahora quiere descansar, desconectar y tomarse un tiempo sabático».

¿Qué hará ahora Pep Guardiola? ¿Dónde vivirá? | Europa Press

El último año de Pep Guardiola en el Reino Unido no ha sido fácil. Divorciado, sin la esposa ni los hijos, habría terminado sintiéndose “muy solo” y aseguran que se le ha hecho todo “una bola”. Ahora disfrutará de la buena vida de rico y confía en mejorar su estado anímico: «Toda esta vida deshecha y la nueva etapa vital de separado le ha costado más de lo que esperaba, se le ha hecho un poco duro porque se ha sentido solo».