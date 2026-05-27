Miguel Bosé tenía entre ceja y ceja que quería trasladarse a Andorra. Después de muchos años viviendo en México, ha llegado a la conclusión de que estará más cómodo desde un paraíso fiscal más seguro y que le permite que los hijos estén más cerca de sus hermanos -recordemos, los dos hijos que tuvo con Nacho Palau y de quien se ha desentendido porque no tienen su ADN-.

El medio digital Informalia ha podido saber cómo es la casa que ha acabado encontrando, una elección que no ha sido fácil porque ha estado meses investigando por la zona hasta que ha encontrado un chalet que se ajusta a todas sus exigencias. A él no le costará cumplir con los requisitos que se imponen a todos aquellos que quieren residir en el principado: abrirse una cuenta bancaria con un mínimo de 50.000 €, comprarse una casa y residir allí al menos seis meses al año o realizar una inversión de un millón de euros.

En su caso, ya hacía tiempo que intentaba encontrar una casa en Andorra. La idea era que los pequeños Tadeo y Diego, de 14 años, comenzaran la escuela el próximo septiembre. Es por eso que ha tenido que correr, al final, en esta búsqueda de casa. Le había gustado mucho una, pero no tenía opción a compra y le pareció exagerado pagar los 10.000 € de alquiler que pedían. Ahora, sin embargo, ha acabado cediendo y vivirán aquí mientras los niños estudian en la mejor escuela de la zona. En El Tiempo justo confirman la información: «Él quería comprar, pero los precios son de locos sobre todo desde que se han instalado tantos youtubers«.

¿Cómo es la casa que ha comprado Miguel Bosé en Andorra?

Se trata de una casa espectacular que es propiedad de una familia inglesa que no vive allí desde hace años, pero se encuentra en perfectas condiciones. Se encuentra en la zona de Escaldes-Engordany, en el centro de Andorra, en una urbanización no especialmente lujosa. La casa, de hecho, es enorme pero más bien sencilla. Eso sí, tendría unas vistas a la montaña espectaculares y un jardín inmenso.

Miguel Bosé pedía cuatro habitaciones, como mínimo, mucha capacidad de almacenamiento y mucho espacio verde: «Esta no es la casa más cara ni la más lujosa, pero se encuentra al final de todo de una urbanización muy discreta y tiene un buen servicio de vigilancia», explican. Además, habría exigido aún más protección: «Ha pedido que instalen más árboles y una valla que proteja más la intimidad de la casa«.

Aquí les ofrecen seguridad y privacidad, dos de las peticiones que tenía claras Miguel Bosé. En México ha vivido bien, pero le habría dejado muy preocupado el asalto que sufrió en casa hace un tiempo. Unos ladrones entraron a su residencia cuando estaban los niños dentro y, después de aquello, el cantante tuvo claro que debía marcharse.

Miguel Bosé se ha comprado una casa en Andorra | Telecinco

Ahora que ha terminado la gira internacional que lo ha estado haciendo recorrer unos cuantos países, tiene previsto instalarse en la nueva casa de Andorra y disfrutar de unos meses de tranquilidad con unos hijos adolescentes que tendrán que habituarse a una nueva residencia: «Miguel Bosé está encantado y deseando trasladarse porque sabe que la calidad de vida en Andorra es una maravilla y hay un ambiente bestial«.