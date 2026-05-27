Miguel Bosé tenia entre cella i cella que volia traslladar-se a Andorra. Després de molts anys vivint a Mèxic, ha arribat a la conclusió que estarà més còmode des d’un paradís fiscal més segur i que li permet que els fills estiguin més a prop dels seus germans -recordem, els dos fills que va tenir amb Nacho Palau i de qui s’ha desentès perquè no tenen el seu ADN-.
El mitjà digital Informalia ha pogut saber com és la casa que ha acabat trobant, una tria que no ha estat fàcil perquè ha estat mesos investigant per la zona fins que ha trobat un xalet que s’ajusta a totes les seves exigències. A ell no li costarà complir amb els requisits que s’imposen a tots aquells que volen residir al principat: obrir-se un compte bancaria amb un mínim de 50.000 €, comprar-s’hi una casa i residir allà com a mínim sis mesos l’any o realitzar una inversió d’un milió d’euros.
En el seu cas, ja feia temps que intentava trobar una casa a Andorra. La idea era que els petits Tadeo i Diego, de 14 anys, comencessin l’escola el pròxim setembre. És per això que ha hagut de córrer, al final, en aquesta cerca de casa. Li havia agradat molt una, però no tenia opció a compra i li va semblar exagerat pagar els 10.000 € de lloguer que demanaven. Ara, però, ha acabat cedint i viuran aquí mentre els nens estudien a la millor escola de la zona. A El Tiempo justo confirmen la informació: “Ell volia comprar, però els preus són de bojos sobretot des que s’hi han instal·lat tants youtubers“.
Com és la casa que s’ha comprat Miguel Bosé a Andorra?
Es tracta d’una casa espectacular que és propietat d’una família anglesa que no hi viu des de fa anys, però es troba en perfectes condicions. Es troba a la zona d’Escaldes-Engordany, al centre d’Andorra, en una urbanització no especialment luxosa. La casa, de fet, és enorme però més aviat senzilla. Això sí, tindria unes vistes a la muntanya espectaculars i un jardí immens.
Miguel Bosé demanava quatre habitacions, com a mínim, molta capacita d’emmagatzematge i molt espai verd: “Aquesta no és la casa més cara ni lamés luxosa, però es troba al final de tot d’una urbanització molt discreta i té un bon servei de vigilància”, expliquen. A més a més, hauria exigit encara més protecció: “Ha demanat que instal·lin més arbres i una tanca que protegeixi més la intimitat de la casa“.
Aquí els ofereixen seguretat i privacitat, dues de les peticions que tenia clares Miguel Bosé. A Mèxic ha viscut bé, però l’hauria deixat molt preocupat l’assalt que va patir a casa fa un temps. Uns lladres van entrar a la seva residència quan estaven els nens a dins i, després d’allò, el cantant va tenir clar que havia de marxar-hi.
Ara que ha acabat la gira internacional que l’ha estat fent recórrer uns quants països, té previst instal·lar-se a la nova casa d’Andorra i gaudir d’uns mesos de tranquil·litat amb uns fills adolescents que hauran d’habituar-se a una nova residència: “Miguel Bosé està encantat i desitjant traslladar-se perquè sap que la qualitat de vida a Andorra és una meravella i hi ha un ambient bestial“.