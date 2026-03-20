Miguel Bosé vol canviar de país i, en el trasllat, s’aproparà una mica més a Espanya. La sorpresa ha estat majúscula quan s’ha sabut que està buscant casa a Andorra, el paradís fiscal on vol instal·lar-se amb els seus fills. Deixarà, doncs, la casa que té a Ciutat de Mèxic on viu des de fa vuit anys encara que va assegurar que no marxaria mai d’allà com a premi a com de bé l’han rebut.
Fa un parell de mesos, va publicar-se que havien estat els petits Diego i Tadeo els qui li han demanat voler tornar més a prop de casa. Troben molt a faltar els seus germans, uns nens als qui el seu pare sorprenent no considera fills. Cal recordar que el pare ha fet l’impossible per demostrar que els fills que va tenir per gestació subrogada amb Nacho Palau, el seu ex,no tenen el mateix ADN que els seus. Només cal recordar la seva actitud dèspota en un judici per la custòdia que va generar pàgines i pàgines a la premsa…
Ara, els seus nens volen estar més a prop d’aquests nens amb els qui han conviscut des que tenen memòria. Nacho viu amb els petits Ivo i Tadeo a València, així que el trasllat a Andorra dels altres pot facilitar molt que es vegin amb més freqüència. I per què no tornar a Madrid? “El fill de Lucía Bosé volia estar a prop del seu país, però sense viure en ell perquè continua renegant de la pressió mediàtica que hi experimenta”, explica una font propera a El Español.
De fet, asseguren que Miguel no vol viure al seu país natal perquè “no suportaria” veure fotos seves amb els nens, sopant o de compres. En els últims anys només l’hem vist a Mallorca estiuejant amb ells, però no és habitual.
A quina zona d’Andorra viurà Miguel Bosé?
L’artista està intentant buscar casa i escola a Andorra i, pel que diuen a aquest mitjà digital, ja ha trobat centre per als nens. Es tracta d’Agora, a La Massana, l’escola privada al que van acudir les filles de Carmen Cervera. Ja els hauria matriculat i els nens estarien “feliços” ara que saben que començaran allà les classes el pròxim setembre.
El problema és el tema casa, que li estaria costant més del que es creia. Fins ara, havia posat totes les seves esperances en adquirir una propietat que li havia encantat. Ara bé, l’operació ha acabat descartant-se i ara s’ha sabut que finalment optarà pel lloguer i deixarà per a més endavant la possibilitat d’invertir.
Fins ara, estava buscant casa a Conillo. Ara, en canvi, ha posat el focus al municipi d’Encamp. Que es trobi a prop de l’escola dels nens és un punt a favor, de la mateixa manera que també li agrada que sigui un espai tranquil envoltat de natura, però amb tots els serveix. La idea? Instal·lar-s’hi “abans de l’estiu”. Si aquest trasllat ajuda a mantenir més cordialitat amb la seva exparella o no, encara és una incògnita.