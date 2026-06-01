TV3 torna a obtenir uns boníssims resultats el mes de maig que la converteixen en la cadena més vista. Per 22è mes consecutiu, la cadena pública encapçala el rànquing amb el 14,4% de quota mitjana que suposa mig punt més respecte al mateix mes del 2025. Durant les hores de més consum, el prime time, amplia el lideratge respecte a les altres cadenes amb el 15,1% i manté la medalla d’or del day time per 54è mes consecutiu. Aquest mes, més de 4 milions de catalans han connectat amb l’ecosistema de 3CatInfo i els informatius de TV3 continuen com a líders destacats.
I més bones notícies per a ells, ja que el Super3 ha estat la cadena infantil que més ha crescut i ha recuperat el segon lloc amb un 10% de quota en el target de 4 a 12 anys. Això suposa un augment de 2,7 punts respecte a la quota de l’abril, una xifra que no assolia des del març de 2024 i que respon a la bona acollida dels canvis de programació. Hi ha diversos continguts que registren el millor mes de la temporada en quota infantil, com Les tortugues ninja, El detectiu Conan, Ideafix i els irreductibles i Bola de drac Súper que són els que més creixen.
La quota final ha estat impulsada per l’èxit del futbol, per això. Més de 3 milions de persones han connectat aquesta temporada amb els partits de les competicions femenines emeses per TV3, que han registrat un 22,3% de quota mitjana. L’audiència mitjana del futbol femení aquesta temporada ha crescut un 25%, de fet. Aquest mes ha destacat especialment la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l’Atlètic de Madrid, que és el segon partit més vist de futbol femení de la temporada i lidera triplicant la competència, amb un 31,3% de quota. Les celebracions dels títols del Barça masculí i el femení també han registrat un gran èxit d’audiència.
Quins han estat els programes més vistos a la plataforma 3Cat?
També podem tenir accés a les dades d’audiència que ha obtingut la plataforma digital aquest mes de maig. Els teleespectadors han mirat, en massa, els nous capítols de Crims i també els de La gran cita. Aquests dos són els productes més consumits a la carta, amb unes xifres increïbles i molt igualades: amb 119.955 reproduccions per capítol per al true crime de Carles Porta i 119.945 per a les cites presentades per Dulceida.
No estranya que Com si fos ahir s’hagi colat a la tercera posició de la classificació, és clar, amb nu èxit que sembla no tenir fi. Una altra bona estrena? Pubertat, la sèrie de Leticia Dolera que ha tingut una rebuda molt bona en els seus primers dies a la plataforma amb gairebé 37.000 reproduccions per capítol a la carta.
En les emissions en directe, regna de manera indiscutible el futbol. La final de la Champions entre el Barça i l’Olympique de Lió se situa en primera posició, amb 130.938 reproduccions. Bola de drac segueix liderant els continguts de catàleg i ja van uns quants mesos.
Un mes molt bo per a la cadena pública pel que fa a les emissions en directe i també a la carta gràcies al catàleg de la seva plataforma digital.