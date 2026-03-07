Albert Ausellé va formar part de la família del Super3, on interpretava el paper del Fluski. Aquest personatge amb faccions de gat va quedar-se sense feina amb la davallada del canal infantil de TV3, quan van carregar-se tot un imaginari que havia captivat nens i nenes d’arreu de Catalunya. Què s’ha fet d’ell? Molts s’han preguntat quins camins haurien pres cadascun dels membres d’aquesta família, amb el Roc, el Pau o la Lila. En el cas d’aquest ésser sempre vestit de verd, ja havia de buscar-se la vida mentre treballava allà a dins perquè el sou era baix i no arribava a final de mes.
Ell mateix ha explicat, en unes declaracions que ha recuperat La tarda de Catalunya Ràdio, que tenia una segona feina: “Aquest ofici és tan complicat que mentre estava a la televisió, tenia una doble vida. Jo he estat professor de pilates i, quan feia el Super3, donava classes i feia seminaris“.
L’actor ha estat lligat al món de la interpretació des de fa molts anys, però això no ha fet que es guanyi bé la vida. De fet, assegura que ara mateix està a l’atur: “Em trobo en aquell moment angoixant que no tinc res, estic en un parón i intentant portar la situació tan bé com pots“. Evidentment, confia que aquesta situació no s’allargui gaire però “en algun moment havia de passar“.
Què se n’ha fet, del Fluski, un dels membres de la família del Super3? Amb @abrahamorriols, recuperem aquest personatge amb faccions de gat, i descobrim que l’actor que l’interpretava, Albert Ausellé, també és professor de pilates #TardaCatRàdio pic.twitter.com/9twILi4X4y— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) March 1, 2026
El Fluski recorda els millors moments del Super3
La família dels súpers va ser un dels elements més icònics del canal infantil de la televisió pública catalana. Només cal recordar aquelles festes dels súpers que s’omplien de gom a gom, unes jornades màgiques que el Fluski ha volgut rememorar: “Jo només puc donar les gràcies a tots aquells que ens van acompanyar, només puc agrair haver pogut viure aquells moments. Ai, que m’emociono“.
És fort pensar que ara mateix no tinguin feina, que aquell fos un èxit efímer que va durar uns quants anys encara que no hagi estat una carta de presentació prou potent per convèncer la cadena de donar-los un altre espai. De moment, caldrà continuar picant portes per veure si algú troba a faltar aquella època i el contracti perquè continuï entretenint els més petits.
Els fans del Super3 troben a faltar aquella època, uns nostàlgics que rememoren la bona època del canal infantil.