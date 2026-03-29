Daniela Blume va formar part d’un dels programes més gamberros que ha tingut la televisió privada espanyola, Crónicas marcianas, on feia directament de stripper. La col·laboradora de televisió també va fer de reportera de TNT abans de treballar a Vacances pagades de TV3 o de fer de concursant de Supervivientes i Gran Hermano VIP. Ara feia temps que no se sabia res d’ella, fins que ha reaparegut per explicar que ha fet un canvi de vida i ara es guanya la vida com a professora de ioga.
La maternitat va transformar-la, va dir, un procés “profund, dur, maco, devastador i ple” que li ha donat ales per ser guia de meditació. Ara bé, també guanya uns diners extres amb OnlyFans, la plataforma on els seguidors paguen a canvi d’obtenir fotografies pujades de to de les famoses que en tenen perfil.
Daniela Blume mostra fotos de la boda secreta amb el pare de les dues filles
En una publicació a Instagram, la de Mataró ha donat més detalls sobre la seva nova vida. En els últims mesos, s’ha casat en secret i ha estat mare de la segona filla justament dos anys després del naixement de la gran. L’actriu es va casar embarassada de cinc mesos, diu, en un enllaç que va tenir lloc l’estiu passat i del que no ha estat fins ara que ha compartit fotografies: “Em vaig casar el passat mes de juliol embarassada de cinc mesos i, en aquells dies, vaig recordar que la meva mare també va casar-se portant-me a mi a la panxa dels mateixos mesos”.
D’aquell dia, ha destacat que va ser ella mateixa qui va conduir el jeep fins a la zona de la cerimònia: “Vaig conduir fins a l’altar, descalça, amb el padrí a dins, amb el vel posat… quin riure i quins nervis. Vestida de núvia, tothom et somriu des de dins“. En els comentaris, un munt de fans que aplaudeixen com estava de guapa: “Espectacular”, “Radiant” o “Guapíssima” són només alguns dels missatges que ha rebut. Vestida amb un model d’encaix i mànigues llargues acampanades, la presentadora de 40 anys ha iniciat aquesta dècada amb “l’amor” de la seva vida després d’un procés en el qual assegura haver tingut “comunicació directa amb Déu”.
Els fans de la socialité s’alegraran de saber què se n’ha fet d’ella després de tant de temps de silenci, una tertuliana que ha deixat de banda la ràdio i la televisió per provar sort en altres àmbits. Si la catalana acabarà tornant-hi o no, de moment és un misteri.