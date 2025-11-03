Les memòries de Joan Carles continuen fent estralls amb només les primeres filtracions. Abans fins i tot sortir a la llum el llibre en què el Borbó Emèrit ha decidit esclatar contra tot i tothom, ja s’han pogut llegir titulars bomba, com per exemple com és la seva relació amb Sofia de Grècia, a qui titlla de ser “una dona excepcional, íntegra, bondadosa, rigorosa, delicada i benevolent“. També s’ha despatxat a gust sobre Letícia, amb qui no té bona relació. “Hi ha distància entre nosaltres i això no ha ajudat a la cohesió de les nostres relacions familiars”, va explicar en una entrevista per promocionar les seves memòries.
I què ha dit de la seva examant més sonada? El llibre també guarda un espai per a Corinna Larssen, un dels “grans errors” de la seva vida. “La relació privada que vaig tenir amb Corinna mai no hauria d’haver tingut conseqüències públiques tan desproporcionades” i a més a més “va tenir un efecte devastador en el meu regnat i en la meva vida familiar”, revela l’emèrit espanyol. Anys després de la batalla judicial amb Joan Carles, com és la vida de Corinna allunyada -en part- dels escàndols i les polèmiques?
Com és la vida actual de Corinna?
La revista Semana s’ha fet ressò de la vida de la “princesa” Corinna, enfocada en els seus projectes personals, empreses i luxe. Segons les informacions publicades per la citada revista, Corinna continua vivint a Anglaterra i ha posat en marxa una empresa, anomenada Audienzia Group Limited, dedicada a la consultoria estratègica que s’especialitza en “les relacions institucionals i la gestió d’actius”.
L’empresària viu a Londres, específicament al barri de Belgravia, i val a dir que el luxe no escapa. El lloc on viu és una residència en un edifici d’estil victorià a prop del palau de Buckingham que va adquirir l’any 2009 per un preu d’11 milions d’euros. No és un piset simple sinó que té 250 metres quadrats i està plena de mobles “caríssims” i decorat per Jonathan Reed, interiorista que ha treballat per a figures reials com els reis de Jordània. Sembla que Corinna té certa afició per estar a prop dels cercles monàrquics. A més a més, des de Semana recullen que Corinna ha tornat a fer servir el cognom del seu exmarit, Sayn-Wittgenstein, de qui es va divorciar fa vint anys. Els motius? Poder obrir portes dels “cercles elitistes britànics”.
Quins altres negocis té entre les mans? Més enllà de l’empresa, Corinna té posada a la venda una mansió de Shropshire, a tres hores de la capital anglesa. Un palau que data del segle XIX que va comprar l’any 2015 per 6,7 milions d’euros i que ara “voldria vendre per més del doble del preu original”.
Operacions i retocs estètics
Un dels altres dels aspectes que més criden l’atenció de la nova vida de Corinna són els seus retocs estètics. Al llarg dels anys s’ha pogut veure com la seva cara patia canvis per intentar mitigar el pas del temps. “Es posa en mans dels millors especialistes en medicina estètica de la Commonwealth”. I què s’ha fet? El que més destaca de la seva cara és “l’augment del volum dels seus llavis superiors”. Però aquesta no és l’única, cosa que s’ha fet. “També s’ha fet un parell de líftings i és habitual que s’injecti toxina botulínica en el terç superior de la cara per a aixecar les celles, obrir la mirada i esborrar arrugues. A més a més, recorre a l’àcid hialurònic per emplenar els pòmuls”, recullen des de la citada revista.
La història d’amor de Joan Carles i Corinna forma part del passat, però queda clar que amb la publicació de les memòries de l’Emèrit, el nom d’una de les seves examants més famoses podria tornar a formar part de l’actualitat del cor.