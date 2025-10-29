El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
 L’entrevista més impactant de Joan Carles: Corinna, la cacera i “desesperació”
Jennifer Navarro
29/10/2025 11:44

Joan Carles de Borbó està preparat per a les crítiques ferotges que pot arribar a rebre el pròxim 5 de novembre, quan es publiquin les seves memòries a França. Aquí haurem d’esperar tres setmanes més per a la traducció al castellà, però de ben segur que els més impacients aprofitaran les classes de francès que van rebre a l’escola per assabentar-se abans de tot el que diu en un text que promet molt. I és que aquestes no seran les típiques memòries en què no es diu res, no, el rei emèrit té previst despullar-se del tot també sobre els temes més polèmics que ha protagonitzat en el seu regnat i -encara més- des que abdiqués la corona.

L’editorial Planeta té totes les esperances posades en aquesta publicació, que podria aconseguir un rècord de vendes. Per tal d’anar obrint boca, el pare de Felip de Borbó ha concedit una entrevista promocional a Le Figaro plena de titulars bomba. Més enllà de ventar-se del seu paper durant la Transició, també ha reconegut que el pas de marxar a Abu Dhabi no va ser fàcil per a ell: “Per tal d’ajudar el meu fill, vaig buscar un lloc on els periodistes del meu país no em poguessin trobar fàcilment. L’última vegada que va venir un periodista espanyol, les autoritats locals el van empresonar i vaig haver d’intervenir per treure’l”.

Veure’s obligat al desarrelament i a l’aïllament en el final de la vida no és fàcil. Estic resignat i ferit per una sensació d’abandonament. No puc contenir l’emoció en pensar en certs membres de la meva família per als qui ja no importo. I, sobretot, quan penso en l’Espanya que tant trobo a faltar. Hi ha dies de desesperació i de buit“, arriba a etzibar amb contundència i una clara clatellada.

Aquesta és la portada de les memòries de Joan Carles - Planeta
Aquesta és la portada de les memòries de Joan Carles | Planeta

Joan Carles reconeix que la relació amb Corinna i la cacera a Botswana van ser “un gran error”

Com és que s’ha decidit a explicar la seva veritat? Joan Carles reconeix que va “dubtar”, però va voler fer-ho perquè es va adonar que els nets dels seus amics no tenien “ni la menor idea” de què va passar amb Franco o en la Transició: “Vaig creure necessari donar testimoni directe del que vaig viure durant 39 anys de servei al meu país“. Sap que el deixaran verd i ja està preparat: “Necessitaré comprar un escut“.

La revista ¡Hola! ha tingut accés a part de les memòries, en les quals han llegit algunes declaracions de Joan Carles que els han impactat. Per exemple, de la nostàlgia per Espanya, els aplaudiments als militars espanyols… i el més interessant, el que diu sobre Corinna i la seva cacera a Botswana.

Joan Carles estaria preparant una demanda contra Corinna Larssen | Europa Press
Què diu Joan Carles de la relació amb Corinna Larssen? | Europa Press

Què ha dit sobre això? Bàsicament, reconeix que van ser dos dels errors més grans de la seva vida: “La relació privada que vaig tenir amb Corinna mai no hauria d’haver tingut conseqüències públiques tan desproporcionades. I la cacera va ser un error estúpid“. Una altra equivocació? Haver acceptat els 100 milions que va regalar-li el rei de l’Aràbia Saudita per pagar l’AVE a la Meca: “Allò va ser un greu error”. Les expectatives sobre aquestes memòries han crescut exponencialment, és clar.

Joan Carles de Borbó

