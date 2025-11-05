Joan Carles reconeix les infidelitats per primer cop i parla de fills il·legítims

Joan Carles de Borbó és el protagonista indiscutible de les revistes del cor d’aquest dimecres. El rei emèrit espanyol ha estat treballant en les seves memòries durant tres anys, un escrit summament sincer que acaba de sortir publicat a França. La revista ¡Hola! ha entrat a la casa on resideix a Abu Dhabi per tal que promocioni aquest exercici de transparència. En tot moment, s’ha fet la víctima i ha insistit que no li agrada que li impedeixin viure al seu país.
Una altra sorpresa? Que parli bé de la seva dona públicament després de tot el que li ha fet: “Sofi no té ningú igual en la meva vida i continuarà sent així encara que els nostres camins s’hagin separat des de la meva marxa. Ella continua sent la mare dels meus fills, una reina extraordinària i una àncora fonamental i irreemplaçable. La Sofi és una dona excepcional, d’integritat, bondat, rigor, dedicació i benevolència. És l’encarnació de la noblesa d’esperit”.
Ara bé, sí que li retreu que no hagi anat mai a visitar-lo des que viu als Emirats Àrabs: “Lamento amargament que la meva dona mai no hagi fet el viatge per veure’m. Sospito que no vol fer enfadar el nostre fill, amb el qui sempre ha mantingut una relació molt estreta. Continuem en contacte per telèfon, però no és el mateix“. La seva base afectiva sòlida? Té clar qui són, ja que enumera les filles, els seus nets, els nebots i la seva germana: “Tenint en compte el meu aïllament, la seva presència ocasional és encara més maca“.
Joan Carles reconeix que ha pogut equivocar-se, però no creu que hagi hagut per tant: “Quin home no ha comès errors?“. Sobre el seu matrimoni, dona la raó als rumors: “He fet tot el possible, tot i la meva poca traça, per vetllar pel seu benestar i la seva comoditat. Res no podrà esborrar mai els meus profunds sentiments cap a ella”. No admet infidelitats amb aquesta paraula, però sí que diu que ha comès “desviaments sentimentals” al llarg dels seus anys casat. L’emèrit diu, però, que la major part de les relacions extraconjugals que se li atribueixen són “totalment fictícies”: “Fins i tot m’atribueixen fills il·legítims, vaig haver de contractar un advocat per defensar-me perquè a la premsa li agrada parlar de manera fantasiosa”, afegeix.
Com ha fet patir Joan Carles a Letícia?
A la revista Lecturas, per la seva banda, centren l’atenció en la mala relació de Letícia i Joan Carles. En aquestes memòries, l’antic rei espanyol confirma que han mantingut una “mala relació” des dels inicis. Què afegeix Pilar Eyre en aquest reportatge? Unes declaracions molt impactants -i descriptives- que va concedir l’emèrit a un amic seu: “En la meva família ningú no vol la Letícia. Les infantes no poden ni veure-la, ens ha dividit a tots i ha acaparat el príncep… fins i tot l’ha apartat de la seva mare! La meva casa és un desastre“.
Aquest amic de Joan Carles li revela, després de tants anys, per què no volia que el seu fill sortís amb ella: “No era que li molestés que fos divorciada o d’origen humil, sinó que fos periodista perquè temia que la seva vida privada sortís a la llum per culpa seva”. En aquest article, treu a la llum una anècdota que demostra com de mal li ha fet al llarg dels anys. En un moment concret, l’hauria avergonyit davant de tots en una reunió familiar: “Te n’has adonat com mou aquesta les mans? Diré que li posin una bossa o alguna cosa perquè no estigui tot el dia agafada de Felip o fent el molinillo“. Ella estava davant i quan Joan Carles va adonar-se, lluny de demanar perdó, hauria rigut.
Mai no ha tingut molt de tracte i els menyspreus haurien estat constants. A Letícia tampoc no li hauria agradat que, quan va començar a viure a la Zarzuela, preparessin dues habitacions separades perquè no compartís habitació amb el marit: “Jo marxo, què es creu aquesta gent?”, hauria lamentat ella.
Dos reportatges que són la punta de l’iceberg, ja que els titulars sobre ell i les memòries no han fet més que començar.