Tot el que oculta Joan Carles a les memòries: fills il·legítims i 1.500 amants

Joan Carles de Borbó torna a protagonitzar tots els titulars, una tendència que no sembla que hagi d’aturar-se ara que encara hi ha tanta gent analitzant les seves memòries. L’última a parlar-ne és Pilar Eyre, que fa un gir i centra la columna de Lecturas en tot el que no diu l’emèrit en aquest llibre. Què és el que oculta? Quines parts de la seva vida ha optat per no comentar en aquest gran exercici de transparència? Com molts podien intuir, no ha volgut donar gaires detalls de les infidelitats que ha comès al llarg del seu matrimoni. Sí que parla obertament de “desviaments sentimentals” i confessa que la relació amb Corinna va ser “un error” que va afectar molt la seva vida familiar. Ara bé, de fills il·legítims ni mu i tampoc de tot el que s’ha arribat a publicar sobre la seva agitada vida sexual.
Doncs bé, la cronista reial ha volgut desemmascarar-lo i treu a la llum tot el que ha callat el pare de Felip de Borbó. Parla, per exemple, d’aquest tema dels fills que hauria tingut amb altres dones. Ell ho nega, però Pilar Eyre insisteix que els rumors han estat allà i tenen certa consistència: “Fa uns anys, un aristòcrata andalús va assenyalar-me la seva filla rosseta i em va dir que, en realitat, era filla del rei“.
Els amics de Joan Carles amb els qui ha parlat li reconeixen que no saben amb quantes noies ha pogut arribar a estar, però que calculen que “com a mínim” ha hagut de mantenir relacions “amb unes 1.500 dones”. Un cosí seu li deixa clar que Joan Carles té “un desig sexual desmesurat” com “tots els Borbons”. D’això no parla, a les seves memòries, com tampoc no recorda les vegades que va arribar tard al vaixell Juan Sebastián Elcano perquè aprofitava totes les vegades que arribaven a port per mantenir relacions. Segons les fonts amb qui ha contactat Eyre, en aquelles ocasions recorria “a professionals” perquè “no volia que li fessin xantatge”.
Totes les infidelitats que oculta Joan Carles de Borbó a les seves memòries
Joan Carles ha enganyat Sofia de Grècia pràcticament des que comencessin la seva relació. En aquest llibre la posa pels núvols, però per què no parla de totes les vegades que l’ha humiliat i l’ha enganyat? Perquè, segons la periodista, el rei emèrit espanyol hauria tingut aventures amb aristòcrates, famoses de la televisió, artistes, hostesses… També ha anat al llit amb una amiga de Pilar Eyre, de fet: “En un moment donat, Joan Carles va arribar a tenir dues senyores fixes a Barcelona. Una d’elles era italiana i, l’altra, una amiga meva de l’escola“.
També sap que ha tingut una aventura amb una cantant gallega, una cantant lírica, una presentadora del nord, una baronessa, una periodista estrangera, una ballarina, una actriu d’ulls verds, una model molt alta i una altra molt baixeta, una intèrpret, una comtessa consort, una noble francesa… Però encara manté una vida íntima tan activa als seus 87 anys? Un amic seu assegura que sí, ja que “hom mai no es jubila d’això”.