Entrevista bomba de Joan Carles: “Espero que els espanyols em perdonin”

Joan Carles de Borbó no vol continuar callat des del seu palau daurat a Abu Dhabi. Després de la publicació de les seves controvertides memòries, el rei emèrit ha concedit una entrevista bomba a la televisió francesa que ha deixat tothom amb la boca oberta. Tots els detalls han estat molt pensats, des de l’elecció del programa -un dels més prestigiosos del país- fins al seu conjunt estilístic: sense corbata, un vestit relativament informal i mocassins. Ha rebut el periodista a un dels salons de casa seva, s’ha mostrat summament calmat i l’ha delectat amb un molt bon francès.
Si a les memòries es mostra completament punyent, aquí ha rebaixat clarament el to. Més conciliador, sí, però deixant clar que no es penedeix de res: “Intento no tenir cap penediment. Això sí, he comès errors com tots els homes ho fan. Tothom comet errors. Jo ara estic tranquil perquè tot està arreglat i tot ha acabat“. El presentador s’ha interessat sobre aquests “errors” que diu haver comès. Què creu que ha estat més greu, haver acceptat diners o haver enganyat la seva dona? “El pitjor? Crec que a Espanya els diners són més importants, però tot és dolent“.
Ha estat llavors quan ha deixat anar la frase més destacable de l’entrevista: “Jo he servit a Espanya i als espanyols… i, a vegades, no vaig prestar prou atenció a la meva família. Jo espero que em perdonin i que el poble espanyol comprengui el que vaig fer. Ara, aniria amb més compte evidentment“.
Joan Carles de Borbó torna a criticar el fill en una entrevista a televisió
Si ha escrit aquest llibre amb la seva veritat, diu, és perquè està “fart” de llegir mentides sobre la seva vida: “Al final, l’única constitució que hi ha a Europa amb un nom propi és l’espanyola perquè s’anomena la Constitució del Rei Joan Carles. Això és realment emocionant”, ha arribat a dir. De la mateixa manera, ha recordat els anys en què Francisco Franco va confiar en ell. Ha dit no estar d’acord amb les seves idees, però ser conscient que havia de fer cas amb l’objectiu d’instaurar la democràcia quan toqués: “Em vaig sentir una pilota de ping-pong entre el meu pare i Franco. Ho veia normal, en aquell moment, jo només tenia 14 anys. Després vaig fer el servei militar i tot va canviar“.
Sempre s’havia dit que anava boig per tornar a viure a Espanya, però aquí ho ha negat: “De moment, estic molt bé aquí. No sé si d’aquí a uns mesos, l’any vinent o més endavant acabaré tornant-hi. Dependrà de la situació i el moment”.
I sobre la seva família, què més ha dit? Perquè a les memòries deixa realment verd al seu fill Felip i a la seva jove, Letícia. Ara, torna a deixar clar que no li agrada que el tinguin apartat: “Com a pare, m’agradaria veure’l més i veure’l amb les seves filles. Com a rei, crec que està passant per un moment difícil i que necessita suport. A mi m’agradaria veure’l més sovint. La relació entre nosaltres pot ser d’una manera o d’una alta, però és molt bona“, ha acabat dient sense que ningú no se’l cregui. Ara tothom està parlant d’ell, és clar, així que objectiu complert.