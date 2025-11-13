Crisi a la Zarzuela: Letícia es nega a compartir fotografia amb Joan Carles

Letícia i Felip no estan gaire contents, per no dir gens, amb l’últim moviment de Joan Carles de Borbó. Que hagi fet un exercici de transparència tan gratuït a les seves memòries no els ajuda, és clar, ja que torna a posar sobre la taula la bona vida i els escàndols que ha protagonitzat al llarg dels anys. A ells no els deixa gaire ben parats, a més a més, ja que els acusa de passar d’ell olímpicament i també de crear mal rotllo a la família.
Com ha reaccionat l’actual monarca? Amb una creu ben gran cap al seu sogre: “Letícia ha expressat la seva negativa a participar amb l’emèrit en un posat oficial que podria coincidir amb els actes de l’aniversari de la proclamació de la monarquia“. Diuen a Monarquía Confidencial, un digital especialitzat en aquests temes, que la reina espanyola està “molt molesta” i “s’oposa firmament” a compartir una fotografia familiar amb el pare del seu marit.
Joan Carles de Borbó, indignat amb l’actitud de la família
Joan Carles l’ha acusat d’exercir una influència negativa en els Borbons i ella no vol ni veure’l. Però la cosa és que l’antic rei també està enfadat amb ells, fins al punt que la decepció inicial amb el seu fill ha donat pas a un empipament profund: “L’emèrit ja no accepta imposicions i desitja gestionar la seva vida amb plena autonomia i llibertat sense sotmetre’s a les decisions de palau de la Zarzuela“.
La publicació de les memòries han representat “un abans i un després” en la relació de pare i fill, arriben a assegurar. Ara que ha pogut explicar la seva en aquest llibre, ha passat a sentir-se “alliberat” i vol marcar el seu propi ritme després de tants anys de tensió. Els amics de Joan Carles amb els qui han pogut parlar diuen que el veuen “serè” i “ferm“.
Quan arribi aquest aniversari de la instauració de la monarquia, el més lògic seria que convidessin Joan Carles perquè compartís l’acte amb el seu fill. La Zarzuela haurà de gestionar si realment convida Joan Carles o opta per mantenir-lo fora com previsiblement farà, ja que tenir-lo present podria fer pensar que se li ha perdonat tot el que ha fet. La tensió entre Letícia i el sogre no ajuda, és clar, sobretot ara que cada gest que faci la monarquia serà analitzat i podrà tenir una lectura mediàtica important.
De moment, no hi ha confirmació oficial de la llista de convidats així que haurem d’esperar per saber si Felip i Letícia s’empassen el seu orgull i acaben cedint a la seva pressió per acudir-hi.