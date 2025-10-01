Telma Ortiz i Robert Gavin s’han separat després de sis anys junts i una filla en comú, una ruptura inesperada que ara se sap que va tenir lloc fa uns mesos encara que la premsa no se n’ha assabentat fins ara. La germana de Letícia i l’advocat irlandès han separat els seus camins després d’unes quantes esbroncades i uns problemes econòmics que els haurien acabat afectant també com a parella. Si fem cas a la informació que està sortint, ell no volia abaixar l’alt nivell de vida que duien i van acabar acumulant uns deutes que ara podrien tenir conseqüències greus. De fet, la revista Lecturas publica en exclusiva que Telma està “a prop de ser desnonada”.
És impactant que la germana d’una monarca espanyola travessi problemes d’aquest tipus. No pot ajudar-la econòmicament Letícia amb els diners que tenen? El programa D Corazón deia que van abandonar la casa de La Moraleja perquè no podien pagar els 5.000 € mensuals que els demanaven de lloguer. Doncs bé, ara se sap que van acabar marxant d’allà després d’estar-se cinc mesos sense pagar i amb una proposta de desnonament escrita. Els propietaris creien que encara vivien allà i s’haurien assabentat que han marxat per la premsa, de fet, una situació surrealista que no s’acaba d’entendre. Diuen que cap dels dos no s’han posat en contacte amb ells per informar-los que marxaven: “No ens han entrat les claus“.
Resulta que Telma i Robert van deixar de pagar el lloguer el mes d’abril i, des de llavors, han fet servir la fiança per cobrir les despeses de la casa. Un cop van acabar-se aquests diners, els propietaris haurien demanat als advocats que redactessin una comunicació per al desnonament: “Les nòmines eren una mica justes per pagar aquell lloguer, però no podien arribar a imaginar que la germana de la reina no tindria diners per pagar“, han dit a El tiempo justo.
Els propietaris de la casa de Telma Ortiz es plantegen portar-la a judici
Els van donar de temps per abandonar la casa fins al 8 d’agost i, en veure que no respiraven, van ampliar el termini fins al 15 de setembre. La data ha passat i segueixen sense resposta ni les claus, així que han decidit denunciar per poder recuperar la possessió de la casa. Per tant, sembla clar que l’exparella va continuar convivint allà fins fa pocs mesos.
Ara, els propietaris de la casa estarien disposats a recuperar els 25.000 € que els corresponen des de maig quan, en teoria, ells seguien vivint allà perquè no els van informar que marxaven: “La Telma va pensar que seria ell qui pagaria, però no ho ha fet i el problema és que el contracte està a no dels dos“, ha dit el director de Lecturas. Ara s’enfrontarien a la possibilitat d’anar a judici.
Telma Ortiz es deixa veure “alegre, somrient i en pau amb si mateixa” malgrat tot. Així ho expliquen persones del seu entorn a Vanitatis, que diu que la germana de Letícia ha deixat enrere “el drama” de la separació de Robert. El procés hauria estat “molt dur” i “amb episodis escabrosos“. Des d’aquí, tenen la informació que la parella hauria abandonat la casa aquesta tan cara per traslladar-se a un apartament que costaria la meitat de preu. Però com és que no van contactar amb els propietaris per dir-los que marxaven? I com que no han entregat les claus ni pagat el deute? Tot de preguntes que de ben segur que acaben tenint resposta aviat.