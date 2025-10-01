Telma Ortiz y Robert Gavin se han separado después de seis años juntos y una hija en común, una ruptura inesperada que ahora se sabe que tuvo lugar hace unos meses aunque la prensa no se ha enterado hasta ahora. La hermana de Leticia y el abogado irlandés han separado sus caminos después de varias discusiones y unos problemas económicos que les habrían acabado afectando también como pareja. Si hacemos caso a la información que está saliendo, él no quería bajar el alto nivel de vida que llevaban y terminaron acumulando unas deudas que ahora podrían tener consecuencias graves. De hecho, la revista Lecturas publica en exclusiva que Telma está «cerca de ser desalojada».

Es impactante que la hermana de una monarca española atraviese problemas de este tipo. ¿No puede ayudarla económicamente Leticia con el dinero que tienen? El programa D Corazón decía que abandonaron la casa de La Moraleja porque no podían pagar los 5.000 € mensuales que les pedían de alquiler. Pues bien, ahora se sabe que terminaron marchándose de allí después de estar cinco meses sin pagar y con una propuesta de desalojo escrita. Los propietarios creían que aún vivían allí y se habrían enterado de que se habían marchado por la prensa, de hecho, una situación surrealista que no se acaba de entender. Dicen que ninguno de los dos se ha puesto en contacto con ellos para informarles que se iban: «No nos han entregado las llaves«.

Resulta que Telma y Robert dejaron de pagar el alquiler en el mes de abril y, desde entonces, han utilizado la fianza para cubrir los gastos de la casa. Una vez se acabó ese dinero, los propietarios habrían pedido a los abogados que redactaran una comunicación para el desalojo: «Las nóminas eran un poco justas para pagar ese alquiler, pero no podían llegar a imaginar que la hermana de la reina no tendría dinero para pagar«, han dicho en El tiempo justo.

La hermana de Leticia estaría a punto de ser desalojada | Instagram

Los propietarios de la casa de Telma Ortiz se plantean llevarla a juicio

Les dieron tiempo para abandonar la casa hasta el 8 de agosto y, al ver que no respondían, ampliaron el plazo hasta el 15 de septiembre. La fecha ha pasado y siguen sin respuesta ni las llaves, así que han decidido denunciar para poder recuperar la posesión de la casa. Por tanto, parece claro que la expareja continuó conviviendo allí hasta hace pocos meses.

Ahora, los propietarios de la casa estarían dispuestos a recuperar los 25.000 € que les corresponden desde mayo cuando, en teoría, ellos seguían viviendo allí porque no les informaron que se iban: «Telma pensó que sería él quien pagaría, pero no lo ha hecho y el problema es que el contrato está a nombre de los dos«, ha dicho el director de Lecturas. Ahora se enfrentarían a la posibilidad de ir a juicio.

Telma Ortiz y su antiguo novio, con quien se separó el año pasado | Europa Press

Telma Ortiz se deja ver «alegre, sonriente y en paz consigo misma» a pesar de todo. Así lo explican personas de su entorno a Vanitatis, que dice que la hermana de Leticia ha dejado atrás «el drama» de la separación de Robert. El proceso habría sido «muy duro» y «con episodios escabrosos«. Desde aquí, tienen la información de que la pareja habría abandonado la casa tan cara para trasladarse a un apartamento que costaría la mitad del precio. Pero ¿cómo es que no contactaron con los propietarios para decirles que se iban? ¿Y cómo es que no han entregado las llaves ni pagado la deuda? Todas estas preguntas seguramente tendrán respuesta pronto.