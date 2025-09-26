Telma Ortiz vuelve a ser noticia por segunda vez en pocos días, ahora por un tema que tiene que ver directamente con su vida personal. Si hace pocas horas se filtraba a la prensa que la hermana de Letizia había cambiado de trabajo y de casa, ahora se sabe por qué. Y es que, cuando nadie se lo esperaba, han confirmado que ha roto con su pareja. La activista y el abogado irlandés Robert Gavin llevaban saliendo seis años, una relación consolidada y con una hija en común que la hacía madre por segunda vez a los 47 años. Siempre recelosos de su intimidad, sí que se habían mostrado muy enamorados en las pocas ocasiones en que se habían dejado ver juntos. Ahora, el amor se ha acabado si hacemos caso a la información que tienen desde Vanitatis.

Es probable que ambos quieran que la separación sea amistosa, sobre todo después de la experiencia previa de Robert cuando se divorció de la cantante Sharon Corr. En aquel momento, la exesposa se tomó muy mal que él rehaciera su vida pronto y llegó a escribir una canción en la que no dejaba en buen lugar ni al abogado ni a Telma Ortiz. Ahora, esta separación la están viviendo con hermetismo y ni siquiera han emitido ningún comunicado.

Se sabe que ella se ha mudado de la casa familiar, ya que se ha comprado otra cerca y también dentro de la misma urbanización. Que hayan dejado de acudir juntos a cenas y reuniones con amigos comunes era otra pista, sí. Pues bien, ha sido el abogado quien ha confirmado que esta historia de amor ha puesto punto final. No lo ha confirmado cuando le han preguntado desde el medio, pero sí que lo habría dejado caer en varios encuentros con amigos. La pareja inicia caminos separados, por lo que se ve, pero no se sabe si ha habido alguna tercera persona o si simplemente el tiempo los ha distanciado.

La reina Letizia y las hijas, con Telma Ortiz y el que ahora es su ex | Instagram

¿Cuántas parejas ha tenido Telma Ortiz antes de Robert Gavin?

Telma Ortiz había tenido otras parejas antes. El primero que se conoció, al menos públicamente, fue Enric Martín Llop. No llegaron a casarse, pero sí que estuvieron juntos varios años y tuvieron una hija en común. Aquella etapa fue complicada para ella, ya que la hermana había comenzado a salir con Felipe de Borbón por entonces y la prensa persiguió a toda su familia.

Aquella relación se rompió, también, y Telma se dejó cautivar por un amigo especial de su hermana. Con Jaime del Burgo sí que llegó a casarse, aunque eso tampoco fue señal de una relación duradera porque terminaron divorciándose de mutuo acuerdo.

Telma Ortiz ha hablado de Letizia con la prensa | Europa Press

Después de unos cuantos años sin pareja conocida, finalmente llegó a su vida Robert Gavin. Se les vio juntos por primera vez en 2016, pero no sería hasta tres años más tarde que se publicaría la primera foto de la pareja. Sería un poco después, cuando él hizo oficial su divorcio, que acudirían juntos al primer acto en los Premios Princesa de Asturias. Desde entonces habrían estado muy bien, hasta el punto de querer ser padres, pero las cosas se han acabado rompiendo y ahora la hermana de Letizia vuelve a estar soltera.