Elionor y Sofía han pasado un fin de semana muy completo con religión… y movimientos de cadera con las letras de Bad Bunny. Las hijas de Felipe y Letizia los han acompañado durante la visita del papa León XIV a Madrid antes de disfrutar con las amigas de una de las actuaciones de la superestrella de la música. Como es habitual en cada una de sus apariciones, expertos en moda -y también gente anónima- se han apresurado a comentar los conjuntos estilísticos que han escogido para ellas. En esta ocasión, el clamor ha sido prácticamente unánime. Y es que la madre ha recibido un montón de elogios por los outfits blancos que se ha puesto y ellas solo han hecho que recibir críticas porque las han vuelto a vestir como dos señoras mayores con modelos que no les favorecían en absoluto.

En las redes sociales, les han dado por todos lados precisamente por esta comparación. ¿Cómo es que Letizia siempre va tan estupenda y las hijas tan mal? ¿No tienen la misma estilista? «Ella siempre va espectacular y las hijas nada que ver» o «Solo con estas imágenes nos damos cuenta del tipo de persona que es Letizia, que elige dos sábanas negras para las hijas cuando hay trillones de vestidos negros preciosos para chicas jóvenes porque ella quiere acaparar el foco» son dos opiniones similares. Hay otros usuarios que critican con aún más contundencia y catalogan la ropa de las aristócratas como «horrible«. Consideran que el vestido de Elionor «no hay por dónde cogerlo» porque no tiene forma. El vestido de Sofía le queda grande, consideran muchos, y tampoco ayuda que sea de un color «que no favorece a nadie«. «¿Por qué visten a Elionor con ropa de señora de 50 años?«, también se preguntan.

Los vestidos de Elionor y Sofía no gustan nada | Europa Press

Letícia triunfa con el Papa, mientras las hijas no gustan | Europa Press

Otros destacan que hayan vuelto a colocar tacones a Elionor para que no se note tanto que la hermana pequeña es más alta que ella: «Es un poco ridículo que la hagan ir con zapato plano«. La experta Patrycia Centeno va un poco más allá: «Cada vez que Elionor sube o baja las escaleras, necesita agarrarse al brazo de la hermana porque le da miedo tropezarse con los tacones. Que no se los ponga o que aprenda a caminar con ellos. De pequeñas era un gesto de protección, pero ahora con 20 ya son grandes».

Elionor, en la misa con el papa, ha aparecido con un vestido de Hannibal Laguna en azul claro que ha combinado con unos pendientes de diamantes y los complementos de Carolina Herrera. Muchas marcas, sí, pero quizá podrían haber seleccionado para ella algún modelo más moderno. El estilista Juan Avellaneda no ha sido tan cruel, pero considera que ha «cortocircuitado» un poco. Sobre el color del vestido de Sofía, considera que no ha sido un acierto precisamente: «El vestido no está bien proporcionado y hay otros colores que favorecerían más«. ¿El bolso de Elionor? Otro error: «Parece de los que llevaba Isabel II, le suma años«.

Elionor y Sofía no gustan con sus vestidos | Europa Press

Letícia deja en evidencia los estilismos de las hijas | Europa Press

Elionor y Sofía, captadas en el concierto de Bad Bunny

Como decíamos, después de estas horas con el máximo representante de la Iglesia católica han optado por cambiar de registro totalmente. Ahora mismo, Elionor está terminando la carrera militar en Murcia y su hermana está acabando las clases en Lisboa antes de ir a estudiar a París. Pues ya que tenían que pasar unos días en la capital española, han aprovechado para ir de concierto con las amigas como dos jóvenes más. Aquí sí que han dejado los vestidos de señora en el armario y se han puesto unos vaqueros y unos tops favorecedores propios de su edad.

El periodista Javi Hoyos ha conseguido el vídeo de las hermanas desde la tribuna del concierto de Bad Bunny, desde donde querían pasar desapercibidas. Habría sido increíble verlas en la casita, pero no las deben haber dejado. Bailando y cantando a pleno pulmón, al menos han dejado atrás el protocolo durante un momento para disfrutar de un rato.

Elionor, muy informal en el concierto de Bad Bunny | Instagram

Un fin de semana intenso que ha servido a la prensa rosa para poder escribir un montón de titulares sobre las herederas de los Borbones.