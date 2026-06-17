Leonor de Borbón ha querido probar cómo es eso de ser trabajadora y ha debutado con su primera experiencia laboral. La hija mayor de Felipe y Letizia, que si nada cambia está destinada a ser la futura reina española, ha estado trabajando en el restaurante de un compañero de internado. Así lo ha filtrado el propietario de este negocio, un local que ha confesado que tuvo de manera clandestina mientras ambos estudiaban en el UWC Atlantic College de Gales.

Se llamaba Hot To Go, un restaurante oculto en el campus que habría entusiasmado a todos los alumnos que, como ellos, echaban de menos la dieta mediterránea. Cuando Leonor supo que buscaban alumnos que trabajaran allí, se apuntó y habría estado ayudando a preparar la comida, atender a los compañeros y realizar las tareas diarias de la cocina. Así lo ha sacado a la luz Yago Ferretti, que habla por primera vez con Monarquía Confidencial: «Que trabajara la princesa es una anécdota, la verdadera historia está en el restaurante en sí», ha insistido.

Más de 350 alumnos colaboraron con un proyecto que habría recaudado más de 20.000 € para becas de la escuela, según dice. Muy contento con lo que ha logrado, ha hablado sobre el tema por primera vez ahora que han pasado siete años. ¿Y cómo fue trabajar con Leonor, que nunca había hecho nada similar? «Solo diré que me alegra saber que la familia real española la ha educado para ser lo suficientemente humilde como para trabajar, como cualquier otro joven, en un restaurante que hemos gestionado los mismos estudiantes«.

Y la historia es fuerte, ya que la escuela habría intentado cerrar el negocio cuando se enteró de su creación porque iba en contra de las normas. Sin embargo, la presión de los alumnos lo consiguió impedir y ahora esta iniciativa ha pasado a formar parte de la estructura de la escuela.

¿De qué ha trabajado Leonor? | Europa Press

¿Cómo será la estancia de Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid?

Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo curso, la primera experiencia universitaria tras los tres años que ha estado en el ejército. Aquí les costará más controlar que no haya filtraciones de fotos de la princesa heredera de fiesta, por ejemplo. ¿Cómo gestionarán el uso de los móviles de los compañeros? Porque en la universidad pública habrá alumnos que no tienen nada que ver con sus antiguos compañeros del internado superlujoso de Gales.

Pues en declaraciones a Monarquía Confidencial, fuentes cercanas al centro universitario niegan que tengan previsto aplicar ninguna prohibición ni aviso específico sobre el uso de teléfonos móviles en el campus. Todos podrán usarlos como siempre y, por tanto, hacer todas las fotos que quieran a la Borbón.