Los fans de Joc de cartes podrán ver, esta noche, el tan esperado estreno de la nueva temporada de verano. Lo tenían marcado en el calendario el miércoles pasado, pero el Mundial alteró las parrillas y TV3 pospuso el primer programa. Ahora, por fin, llegará a la pantalla con una competición que enfrentará a tres restaurantes de los Pirineos. Ya hemos podido saber cuál será la temática y puede prometer, ya que buscan el restaurante más informal del Pirineo de Lleida.

Los más foodies podrán apuntarse tres nuevos locales a descubrir por esa zona en la que supondrá la última temporada completa con Marc Ribas al frente. Como explicamos en El Món en primicia, el cocinero también presentará la mitad de la temporada de otoño antes de hacerse efectivo el cambio a favor de Arnau París que se hará suyo este concurso tan y tan exitoso. Esto no lo veremos hasta principios del próximo año, así que centrémonos de momento en lo que depara el programa de este miércoles.

Marc Ribas promociona el estreno de Joc de cartes estiu | TV3

¿Qué restaurantes participan en el primer Joc de cartes estiu?

Esta noche, los telespectadores de la cadena pública podrán ver qué ofrecen tres restaurantes que se encuentran en algunos de los paisajes más espectaculares del Art Urgell. Todos ellos combinan cocina de proximidad, ambiente acogedor y espíritu veraniego. ¿Por ejemplo? El primero, el de Miseria e Nobilità de Oliana con pizzas de todo tipo a buen precio y con una pinta increíble, así como postres caseros o diferentes pastas con pesto.

Después, llegará el turno del Casino de Peramola. Aquí, tienen una carta muy completa donde puedes encontrar raviolis rellenos de gamba roja, rape a la sidra, filete de ternera con crema de champiñones… o unos postres tan originales como el falso huevo frito. Finalmente, intentará llevarse el premio La Taverna del Codina que se encuentra en la Seu d’Urgell. En su página web, promocionan excelentes carnes, bacalao portugués, pulpo y verduras frescas de la huerta.

Habrá que esperar a esta noche para ver si habrá peleas, cuchillos o un buen ambiente en una entrega de la que han querido guardar en secreto el nombre de los representantes que vendrán cada una de las propuestas.