Kiko Rivera ha recibido el alta hospitalaria después de sufrir un segundo ictus que ha preocupado a toda la familia, ya que él mismo ha reconocido que ha sido “mucho más fuerte” que aquel que tuvo hace casi cuatro años. Desde casa y con la tranquilidad que supone que te permitan salir del hospital, ha escrito un comunicado en el que revela cómo se encuentra y qué secuelas le han quedado después de este gran susto.

La recuperación no será fácil, ha reconocido, ya que le ha quedado afectado todo el lado izquierdo de su cuerpo: “Debo volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo, pero quiero que estéis tranquilos porque estoy convencido de que lo lograré. Pondré todo de mi parte para volver más fuerte que nunca”.

Kiko Rivera es consciente de que ha sido afortunado, ya que no todos pueden decir que han sobrevivido a dos ictus fuertes. Es por ello que ha querido agradecer esta “segunda oportunidad” a la vida: “Pienso aprovecharla”. En esta ocasión, sí que se dejará cuidar por su familia: “Están esperándome en casa y eso no tiene precio, así que esta recuperación será diferente. Mi prioridad es recuperarme”.

Kiko Rivera ha compartido su diagnóstico tras el segundo ictus | Telecinco

Kiko Rivera y las palabras de agradecimiento a su madre, Isabel Pantoja

El DJ, famoso por ser el hijo de Isabel Pantoja, ha agradecido que su madre haya viajado hasta allí para acompañarlo en un momento tan complicado. Es conocido por todos que su relación no atraviesa su mejor momento, así que ha querido destacar que lo haya dejado todo para ir: “Gracias, madre, por cuidar de tus nietos todos estos días y por encontrar siempre un momento para venir a verme. Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de estos momentos. Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien”.

De hecho, Kiko Rivera también ha dado detalles del topo que filtró a la prensa lo que había pasado: “Al final, la vida me vuelve a enseñar la misma lección, la familia es lo más importante. Y también me ha servido para confirmar que el famoso «topo» no estaba donde muchos pensaban. Esta persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida”.

Su nueva pareja, Lola, también ha estado a su lado: “Y gracias a ti, mi Lola. No tengo suficientes palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No me has dejado solo ni un segundo. Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas y haciéndome sentir que nunca estaba solo”. En los momentos difíciles es cuando se demuestra quién está de verdad y dice que ella se lo ha demostrado cada día: “Gracias por quererme de la manera que lo haces. Ojalá la vida me permita devolverte una pequeña parte de todo lo que me has dado”.