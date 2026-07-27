Kiko Rivera ha rebut l’alta hospitalària després de patir un segon ictus que ha preocupat tota la família, ja que ell mateix ha reconegut que ha estat “molt més fort” que aquell que va tenir fa gairebé quatre anys. Des de casa i amb la tranquil·litat que comporta que et permetin marxar de l’hospital, ha escrit un comunicat en què treu a la llum com es troba i quines seqüeles li han quedat després d’aquest gran ensurt.
La recuperació no serà fàcil, ha reconegut, ja que li ha quedat afectada tota la banda esquerra del seu cos: “He de tornar a recuperar la mobilitat i la força de la part esquerra del meu cos, però vull que estigueu tranquils perquè estic convençut que ho aconseguiré. Hi posaré tot de la meva part per tornar més fort que mai”.
Kiko Rivera és conscient que ha estat afortunat, ja que no tothom pot dir que ha sobreviscut a dos ictus forts. És per això que ha volgut agrair aquesta “segona oportunitat” a la vida: “Penso aprofitar-la”. En aquesta ocasió, sí que es deixarà cuidar per la seva família: “Estan esperant-me a casa i això no té preu, així que aquesta recuperació serà diferent. La meva prioritat és recuperar-me”.
Kiko Rivera i les paraules d’agraïment a la seva mare, Isabel Pantoja
El DJ, famós per ser el fill d’Isabel Pantoja, ha agraït que la mare hagi viatjat fins allà per acompanyar-lo en un moment tan complicat. És conegut per tots que la seva relació no travessa el seu millor moment, així que ha volgut destacar que ho hagi deixat tot per anar-hi: “Gràcies, mare, per cuidar els teus nets tots aquests dies i per trobar sempre una estona per venir-me a veure. És curiós que ni tan sols s’hagin assabentat d’aquests moments. Això significa que, per fi, estem fent les coses bé”.
De fet, Kiko Rivera també ha donat detalls del talp que va filtrar a la premsa què havia passat: “Al final, la vida em torna a ensenyar la mateixa lliçó, la família és el més important. I també m’ha servit per confirmar que el famós «talp» no era on molts pensaven. Aquesta persona, afortunadament, ja no forma part de la meva vida”.
La seva nova parella, Lola, també ha estat al seu costat: “I gràcies a tu, la meva Lola. No tinc prou paraules per agrair-te tot el que has fet per mi. No m’has deixat sol ni un sol segon. Has estat al meu costat quan més et necessitava, cuidant-me, donant-me forces i fent-me sentir que mai estava sol”. En els moments difícils és quan es demostra qui hi és de veritat i diu que ella li ho ha demostrat cada dia: “Gràcies per estimar-me de la manera que ho fas. Tant de bo la vida em permeti tornar-te una petita part de tot el que m’has donat”.