Kiko Rivera acaba de comunicar que ha patit un altre ictus, un ensurt fortíssim que l’obligarà a estar de baixa mèdica. El DJ havia comunicat, fa poques hores, que suspendria la gira d’estiu per un problema de salut “greu“. Ara, davant les especulacions, ha acabat confirmant què ha passat en un escrit que ha deixat tothom amb l’ai al cor: “He tornat a patir un ictus. Aquesta vegada ha estat una mica més fort“. Cal recordar que el primer el va tenir a finals del 2022, quan només tenia 38 anys, un problema de salut que se li ha acabat repetint ara quatre anys després.
“Probablement l’estrès hi ha tingut molt a veure. Fa massa temps que visc sota una pressió mediàtica constant, amb el meu nom present cada dia a les televisions, a les xarxes socials i als titulars. Afortunadament estic bé. M’han quedat algunes petites seqüeles que, si Déu vol, amb el temps, la rehabilitació i molta feina acabaran desapareixent“, ha escrit en un post a Instagram que ràpidament s’ha omplert de comentaris de bons ànims.
“La vida em torna a donar una oportunitat. I aquesta vegada no penso desaprofitar-la. He intentat cuidar la meva salut i tirar endavant, però arriba un moment en què un també necessita pau per viure. A partir d’avui em prioritzaré. La meva tranquil·litat, la meva família i la meva recuperació estan per sobre de tot. “Ha arribat el moment de posar límits i de prioritzar el meu benestar per damunt de tot. No continuaré suportant situacions que posen en risc la meva salut. És el moment de canviar moltes coses”, ha afegit.
Kiko Rivera, indignat amb les informacions que s’han filtrat sobre el seu estt
Kiko Rivera també ha aprofitat per deixar una cosa molt clara, davant de totes les informacions que estaven sortint les últimse hores: “Tota la informació relacionada amb el meu estat de salut sortirà únicament de mi o de la meva família. Només la meva família i la meva dona tenen accés a la informació necessària. Malauradament, he comprovat que hi ha persones que parlen més del compte, per això us demano que no doneu credibilitat a res que no provingui d’aquestes fonts“, ha deixat anar Kiko Rivera.
“Ara només toca recuperar-me. Ens tornarem a veure ben aviat. Gràcies pel vostre respecte, pel vostre afecte i per ser sempre al meu costat”, ha prosseguit en un escrit que deixa els seus fans molt preocupats.