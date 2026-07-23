Kiko Rivera acaba de comunicar que ha sufrido otro ictus, un susto fortísimo que le obligará a estar de baja médica. El DJ había comunicado, hace pocas horas, que suspendería la gira de verano por un problema de salud «grave«. Ahora, ante las especulaciones, ha terminado confirmando qué ha pasado en un escrito que ha dejado a todos con el corazón en un puño: «He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte«. Cabe recordar que el primero lo tuvo a finales de 2022, cuando solo tenía 38 años, un problema de salud que se le ha vuelto a repetir ahora cuatro años después.
«Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Hace demasiado tiempo que vivo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en las televisiones, en las redes sociales y en los titulares. Afortunadamente estoy bien. Me han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo acabarán desapareciendo«, ha escrito en un post en Instagram que rápidamente se ha llenado de comentarios de buenos ánimos.
«La vida me da de nuevo una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla. He intentado cuidar mi salud y salir adelante, pero llega un momento en que uno también necesita paz para vivir. A partir de hoy me priorizaré. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo. «Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No continuaré soportando situaciones que pongan en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas», ha añadido.
Kiko Rivera, indignado con las informaciones filtradas sobre su estado
Kiko Rivera también ha aprovechado para dejar algo muy claro, frente a todas las informaciones que estaban saliendo en las últimas horas: «Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi esposa tienen acceso a la información necesaria. Desafortunadamente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, por eso os pido que no deis credibilidad a nada que no provenga de estas fuentes«, ha dejado claro Kiko Rivera.
«Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver muy pronto. Gracias por vuestro respeto, por vuestro afecto y por estar siempre a mi lado», ha proseguido en un escrito que deja a sus fans muy preocupados.