El eclipse solar de este 12 de agosto ha sido todo un fenómeno de masas. La cobertura de 3Cat ha sido excepcional, pero la buena audiencia que ha tenido demuestra que había ganas de ver todo un espectáculo de la naturaleza. Miles y miles de personas han salido a la calle para encontrar un buen lugar desde donde disfrutar de un momento histórico que no se repetirá hasta dentro de 180 años. Y, como no podía ser de otra manera, también nuestros famosos aprovecharon para disfrutarlo y publicar fotos con las icónicas gafas protectoras. ¿Dónde y con quién lo han vivido? Instagram nos lo cuenta.

Laura Escanes ha encontrado una vista privilegiada para poder verlo en primera fila y también buena compañía, ya que lo ha disfrutado con su hija y un grupo de amigos. Ona Carbonell, por su parte, ha demostrado que es una chica de agua y lo ha visto desde bordo de un barco que le permitía vivir una experiencia aún más única. Carol Rovira y Alfons Nieto, a quienes muchos conocen por Eufòria aunque tienen trayectorias muy largas, han estado agarrados de las manos con los amigos en un momento único que no olvidarán.

Laura Escanes ve el eclipse con la hija y amigas | Instagram

Ona Carbonell disfruta del espectáculo desde un barco | Instagram

Carol Rovira y Alfons Nieto lo han visto con un grupo de amigos | Instagram

Han sido muchos los presentadores de TV3 que han participado en la cobertura informativa que ha hecho la cadena. Xavier Grasset, por su parte, ha querido compartir con sus seguidores la vista privilegiada del eclipse que tenía desde la azotea. ¿Y una de las cantantes que más han disfrutado de este momento? Pues Beth Rodergas, de Operación Triunfo, que ha reconocido que se ha llegado a emocionar desde la playa: «Se ha llorado«. Ha hecho gracia la ocurrencia de Marina Romero, la presentadora de 3Cat, que ha querido colocar las gafas protectoras al perro.

Xavier Grasset disfruta del espectáculo | Instagram

Beth se ha emocionado al ver el eclipse desde la playa | Instagram

Marina Romero ve el eclipse con el perro | Instagram

Laura Fa ha optado por hacer su particular seguimiento del eclipse desde la naturaleza y los niños, mientras que la presentadora Danae Boronat ha formado «la banda eclipse» con su grupo de amigos.

Laura Fa ve el eclipse desde la naturaleza | Instagram

Danae Boronat pasa el eclipse con los amigos | Instagram

Cèlia Espanya, Juliana Canet o Berta Aroca también disfrutan del eclipse

Las creadoras de contenido más jóvenes de 3Cat tampoco han querido perderse este momento único en la vida. Cèlia Espanya nunca olvidará este día, sobre todo porque su pareja lo ha aprovechado para regalarle una carta preciosa donde le ha pedido formalizar su relación: «Hemos visto el eclipse en la montaña que más venimos a entrenar juntos. Durante el eclipse me ha pedido si lo podía acompañar un segundo a un lugar apartado de la gente y, cuando hemos llegado, me ha leído una carta preciosa pidiéndome salir juntos«. Parece que, oficialmente, ha encontrado a su «catalanet».

Juliana Canet se ha burlado de este eclipse tan y tan mediático, mientras que Berta Aroca se ha colocado las gafas en compañía de una amiga y la Monique de Eufòria lo ha visto desde el aparcamiento de una zona montañosa.

Un día especial para Cèlia Espanya | Instagram

Juliana Canet se burla del eclipse | Instagram

Berta Roca ha visto este espectáculo con amigas | Instagram

Monique de Eufòria, una más de esta locura por el eclipse | Instagram

Lugares, compañías y situaciones diferentes, pero con un denominador común: querer disfrutar de una experiencia que no se repetirá.