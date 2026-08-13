La calor de agosto no es un problema: descubre las cuevas de España que no superan los 15 grados

Agosto. El calor se clava como una aguja incandescente. El termómetro no da tregua, y la sensación de fundirse se convierte en la norma.

¿Buscas una solución ? ¿Un secreto para escapar del infierno climático sin salir de España? Tu cuerpo te pide con urgencia encontrar un refugio donde el aire sea, finalmente, fresco.

No sueñes. Existen. Más que un simple destino, te presentamos tu ancla de supervivencia en verano: las cuevas subterráneas .

Imagina un lugar donde el mercurio nunca supera los 15 grados, incluso cuando afuera los 30 son un recordatorio constante. Estas maravillas naturales, ocultas bajo tierra, son tu truco definitivo para vencer el calor sin necesidad de piscina ni playa.

La Cueva de Mendukilo, tu invierno en Navarra

En el corazón de la Sierra de Aralar , a solo 1,5 km del pueblo de Astiz, hay un milagro térmico : la Cueva de Mendukilo . Olvida las camisetas de manga corta y prepárate para una experiencia helada .

Aquí, las temperaturas se mantienen en unos sorprendentes 8 a 9 ºC . Sí, nosotros también alucinamos. Es como entrar en un invierno particular en pleno agosto.

La Cueva de Mendukilo es tu pasaje directo al invierno. Un auténtico choque térmico que tu cuerpo agradecerá. No te lo pierdas.

Las visitas guiadas mágicas como la Sala de los Lagos y la Morada del Dragón . Una experiencia inolvidable fresca.

Pozalagua, la belleza oculta de Vizcaya

El 28 de diciembre de 1957, una explosión fortuita reveló uno de los secretos geológicos más impresionantes de Europa: la Cueva de Pozalagua en Vizcaya.

Este mundo subterráneo mantiene una temperatura constante de unos 13 ºC , un auténtico regalo excéntricas, formaciones que desafían la gravedad y la lógica.

La singularidad de Pozalagua la convierte en una cueva única en el mundo. Cada rincón es una obra de arte

El Soplao, un tesoro geológico en Cantabria

La Cueva de El Soplao , en la sierra de Arnero de Cantabria, es un referente mundial poco comunes y de grandes dimensiones. Un lugar que cualquier amante de la naturaleza debe visitar.

Con una temperatura que ronda los 12 ºC , esta cueva es un paraíso climático aventura : se realiza a bordo de un tren minero que te transporta al corazón de la tierra.

El recorrido, de aproximadamente una hora, te permite descubrir un paisaje subterráneo espectacular . Es una inversión inteligente cultura

La Cueva del Viento, el tubo volcánico más grande de Europa

Volvemos a las Islas Canarias , esta vez a Tenerife. En el municipio de Icod de los Vinos, encontramos la Cueva del Viento , el tubo volcánico más grande

Con más de 17 kilómetros de longitud 13 y los 15 ºC. Perfecto para escapar del sol canario más intenso.

La Cueva del Viento es una oportunidad única para explorar la geología volcánica europea con una frescura inigualable. No subestimes su belleza.

Aquí podrás apreciar fenómenos geomorfológicos fuerza

No dejes que el calor te venza

El calor ya no es una excusa para quedarse en casa o para sufrir al sol. Estas escapadas subterráneas solución definitiva para disfrutar de agosto de la manera más fresca y sorprendente .

Planifica tu visita ahora mismo. La demanda por estos oasis de frescura es alta. No te quedes sin tu dosis de dopamina ¡corre!