Agost. La calor es clava com una agulla incandescent. El termòmetre no dona treva, i la sensació de foner-se esdevé la norma.
Busques una solució? Un secret per escapar de l’infern climàtic sense sortir d’Espanya? El teu cos et demana urgència per trobar un refugi on l’aire sigui, finalment, fresc.
No somies. Existeixen. Més que un simple destí, et presentem la teva àncora de supervivència a l’estiu: les coves subterrànies.
Imagina un lloc on el mercuri no mai supera els 15 graus, fins i tot quan fora els 30 són un recordatori constant. Aquestes meravelles naturals, ocultes sota terra, són el teu truc definitiu per vèncer la calor sense necessitat de piscina ni platja.
La Cova de Mendukilo, el teu hivern a Navarra
Al cor de la Serra d’Aralar, a només 1,5 km del poble d’Astitz, hi ha un miracle tèrmic: la Cova de Mendukilo. Oblida les samarretes de màniga curta i prepara’t per a una experiència gelada.
Aquí, les temperatures es mantenen en uns sorprenents 8 a 9 ºC. Sí, nosaltres també al·lucinem. És com entrar en un hivern particular en ple agost.
La Cova de Mendukilo és el teu passatge directe a l’hivern. Un autèntic xoc tèrmic que el teu cos agrairà. No t’ho perdis.
Les visites guiadesmàgiques com la Sala dels Llacs i la Morada del Drac. Una experiència inoblidablefresca.
Pozalagua, la bellesa oculta de Biscaia
El 28 de desembre de 1957, una explosió fortuïta va revelar un dels secrets geològics més impressionants d’Europa: la Cova de Pozalagua a Biscaia.
Aquest món subterrani manté una temperatura constant d’uns 13 ºC, un autèntic regalexcèntriques, formacions que desafien la gravetat i la lògica.
La singularitat de Pozalagua la converteix en una cova única al món. Cada racó és una obra d’art
El Soplao, un tresor geològic a Cantàbria
La Cova d’El Soplao, a la serra d’Arnero de Cantàbria, és un referent mundialpoc comunes i de grans dimensions. Un lloc que qualsevol amant de la natura ha de visitar.
Amb una temperatura que ronda els 12 ºC, aquesta cova és un paradís climàticaventura: es realitza a bord d’un tren miner que et transporta al cor de la terra.
El recorregut, d’aproximadament una hora, et permet descobrir un paisatge subterrani espectacular. És una inversió intel·ligentcultura
La Cova del Viento, el tub volcànic més gran d’Europa
Tornem a les illes Canàries, aquesta vegada a Tenerife. Al municipi d’Icod de los Vinos, trobem la Cova del Viento, el tub volcànic més gran
Amb més de 17 quilòmetres de longitud13 i els 15 ºC. Perfecte per escapar del sol canari més intens.
La Cova del Viento és una oportunitat única per explorar la geologia volcànica europea amb una frescor inigualable. No subestimis la seva bellesa.
Aquí podràs apreciar fenòmens geomorfològicsforça
No deixis que la calor et venci
La calor ja no és una excusa per quedar-se a casa o per patir al sol. Aquestes escapades subterràniessolució definitiva per gaudir de l’agost de la manera més fresca i sorprenent.
Planifica la teva visita ara mateix. La demanda per aquests oasis de frescor és alta. No et quedis sense la teva dosi de dopaminacorre!
Avui has pres una decisió intel·ligentbutxaca (en aire condicionat), t’ho agrairan.