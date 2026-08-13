12 segles d’història a Cardona: descobreix el seu castell mil·lenari i la muntanya de sal a una hora de Barcelona

Aquesta llum única que talla les almenes al capvespre. El silenci majestuós d’un turó que ha vist més de mil dos-cents anys de la nostra història. (Sí, hi ha llocs així, a prop de casa). Però no tots sabem on trobar-los de veritat.
Hi ha un indret on el passat no s’imagina, es toca. La història es respira fins i tot en la sal que impregna la terra. Un viatge que promet no només una escapada, sinó una immersió profunda en un llegat imprenetrable i sorprenent. A una hora de Barcelona.
Parlem de Cardona. Un petit tresor a la comarca del Bages, amb poc més de 4.500 habitants. És un poble que viu al ritme de les seves muralles mil·lenàries i de la resplendor singular d’una muntanya que és única al món.
No és només un poble. És un testimoni viu. Una càpsula del temps on el perfil del seu castell inexpugnable i el sorprenent paisatge salí marquen el compàs de la vida quotidiana. El nostre secret per desconnectar de debò.
El Castell que va canviar-ho tot
Tot va començar l’any 886. El Castell de Cardona va néixer per ordre de Wifredo el Velloso. Aquest il·lustre comte és el fundador de la dinastia catalana. Una data clau per entendre-ho tot.
El recinte és un desplegament majestuós d’arquitectura romànica i gòtica. Destaquen sales com la Sala Dorada o la Sala dels Entresols. Ens donen una idea claríssima del poder polític i militar que es concentrava en aquestes parets.
Avui, la fortalesa és un Parador Nacional. Això ens brinda l’oportunitat única de creuar les seves muralles. Podem visitar-lo amb calma o fins i tot allotjar-nos-hi. Les seves estances històriques són a un pas de la col·legiata.
Les vistes des d’allà dalt són espectaculars. Una panoràmica que abraça tota la comarca. (Nosaltres ja estem pensant en la pròxima escapada).
La història no ha de ser un llibre antic. La pots viure, la pots tocar, la pots respirar. I t’asseguro que l’efecte és molt més poderós.
La Torre de la Minyona: un misteri que perdura
Al cor del recinte, hi trobem la Torre de la Minyona. Una imponent mola circular del segle XI. Fa 15 metres d’alçada i més de 10 metres de diàmetre. Un punt de referència.
El seu nom curiós ens remet a una de les llegendes més tràgiques de la comarca. La història d’Adalés, la filla del senyor de Cardona. Va morir de patiment pel príncep sarraí Abdalá.
La seva relació va sortir a la llum en plena època de guerres. El seu pare, sense pietat, la va condemnar a viure tancada de per vida a la torre. El seu únic contacte humà era un criat mut que li portava pa i aigua.
Diuen que, en saber de la mort d’Abdalá, la pena la va consumir. Lentament. Fins que la vida se li va escapar entre aquells murs de pedra. La llegenda assegura que encara avui la seva ànima vaga pels racons del castell. Un relat fascinant.
Més enllà del mite, aquesta torre segueix sent la peça més icònica del conjunt. Una mostra impressionant de l’arquitectura militar de l’època. Ens recorda la força d’altres temps.
L’últim reducte: un castell inexpugnable
El 18 de setembre de 1714. Barcelona ja s’havia rendit. Però Cardona es va convertir en l’última resistència de Catalunya. No va claudicar davant l’exèrcit de Felip V en la Guerra de Successió. Una gesta heroica.
Els bombardejos van castigar les seves muralles. Però la ciutadella no va cedir un sol pas. Va aguantar fins al seu últim alè. Gairebé cent anys després, el 1810, els soldats de Napoleó van comprovar aquesta mateixa duresa. Van xocar de ple contra la fortalesa durant la Guerra de la Independència.
Dos episodis històrics brutals. Deixen claríssim per què aquest castell és conegut com un bastió inexpugnable. La paraula “rendició” no existia al seu vocabulari.
La Muntanya de Sal: un miracle geològic
Als peus de la fortalesa, s’estén la impressionant Muntanya de Sal de Cardona. Un fenomen geològic únic al món. Ha modelat la identitat i l’economia local des de la Prehistòria. Una meravella natural.
Durant l’Edat Mitjana, l’“or blanc” de Cardona va ser una font immensa de riquesa. Va justificar el poder dels anomenats “reis sense corona”. Una prova de la seva importància.
Avui, aquest mantell salí dibuixa un contrast enlluernador amb el verd de les col·lines. S’ha transformat en un dels conjunts patrimonials i turístics més fascinants per visitar a la zona. És un must.
Descobrir un lloc on la història es barreja amb un paisatge que sembla d’un altre planeta és el veritable luxe. No ho deixis escapar, el temps passa.
Com arribar-hi sense perdre un minut del teu dia
Arribar a Cardona des de Barcelona és ràpid i senzill. Si ens desplacem en cotxe, la ruta habitual segueix la C-58 fins a Manresa. Des d’allà, connectem amb la C-55 en direcció a Solsona.
Són uns 80 quilòmetres que es recorren còmodament en una hora i quart. El temps just per carregar les piles. Si viatgem des de la zona de Lleida, l’ideal és prendre l’Eix Transversal (C-25) fins a Manresa i enllaçar amb la C-55. Senzill.
Aquesta ruta fàcil significa menys estrès i més temps per gaudir. Un truc que el teu cap i el teu estalvi agrairan. (Ja ens ho agrairàs després).
La teva pròxima aventura t’espera
No deixis escapar aquest viatge en el temps. Acosta’t a descobrir Cardona i regala’t un dia perfecte en família. Explora els secrets d’una fortalesa llegendària.
Endinsa’t en un entorn ple d’història, natura i desconnexió. Tot a un pas de Barcelona. El passat t’espera per a ser explorat. Però la millor experiència no espera per sempre.
Sabies que hi havia un tresor així tan a prop? Ara ja sí. La teva pròxima escapada acaba de pujar de nivell. A què esperes per posar data?