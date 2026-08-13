S’esgoten en segons a Zara les jaquetes de tendència tardor 2026 més boniques per a looks d’entretemps de setembre

El calendari no enganya. El mes de setembre és aquí, gairebé a la cantonada. I amb ell, la temuda transició de l’estiu a la tardor que tants maldecaps ens porta davant de l’armari.
La sensació de no saber què posar-se per sortir al matí, amb l’aire fresc però el sol escalfant al migdia, és un error que moltes cometem. Però aquest any no.
La febre de Zara que ha fet tremolar els vestidors
Les grans firmes de moda ja ens havien avisat. Les tendències de l’entretemps per la tardor del 2026 passaven per una peça clau: la jaqueta. Però ningú, ni nosaltres mateixes, esperava la reacció en cadena que s’ha viscut a Zara.
Les seves noves jaquetes han aterrat a la web i botigues i ja s’estan esgotant en segons. Parlem de dissenys que prometen revolucionar el teu fons d’armari, convertint qualsevol look bàsic en una declaració de tendència.
La velocitat amb què volen és una alerta per a totes. Si no vols quedar-te sense la teva, hauràs de ser ràpida. Aquest és el secret del seu èxit viral: una combinació perfecta d’estil, versatilitat i un preu que el nostre butxaca pot assumir.
Les jaquetes de tendència definitiva que ja estan volant
Entre les joies que s’han convertit en un autèntic fenomen, destaquen cinc models que ja llueixen l’etiqueta de “poques unitats disponibles”. No és casualitat. Són peces amb un disseny impecable, pensades per elevar qualsevol estilisme.
Primer, la jaqueta bomber de ratlles, per només 35,95 €. Aquesta peça fluida amb un estampat multicolor no només és perfecta per a la tardor, sinó que gràcies al seu disseny cridaner, també la podràs aprofitar en les nits fresques d’estiu.
Després, tenim la jaqueta amb brodats multicolor. El seu preu, 69,95 €, val cada cèntim. Sembla treta directament d’una col·lecció de Zimmermann, Etro o Chloé. El seu estil boho-chic és la solució per aportar un toc d’exclusivitat sense gastar una fortuna.
Un altre model que arrasa és la jaqueta bomber de quadres, amb un preu gairebé de truc: 29,95 €. L’estampat de quadres serà un dels protagonistes absoluts de la tardor 2026. Aquesta bomber oversize és l’aposta definitiva per donar caràcter als teus looks més senzills amb texans.
El clàssic atemporal per excel·lència és la jaqueta de tweed amb botons. Per 89,95 €, et farà sentir com una autèntica icona d’estil. Aquest model en negre amb botonadura daurada s’inspira clarament en els dissenys més icònics de Chanel. Una peça imprescindible per a un armari càpsula.
La meva aposta? Si pots, fes-te amb una jaqueta de cuir en color marró xocolata aquest any. Trenca amb el negre clàssic i dona-li un toc sorprenent al teu look.
I finalment, la jaqueta de cuir tipus biker, per 59,95 €. Si hi ha una peça que no pot faltar al teu armari aquesta tardor 2026, és aquesta. Les passarel·les de Hermès i Miu Miu ja ens ho van confirmar. És la inversió intel·ligent per a un estilisme amb personalitat.
No et quedis enrere: l’oportunitat s’esfuma
La realitat és que aquestes jaquetes són més que una simple compra; són una inversió en el teu estil i la teva confiança per afrontar l’entretemps. Són peces que, a la vista de l’èxit, segur que aviat no estaran disponibles per a ningú. L’experiència ens diu que les unitats volen. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la velocitat).
Les firmes de moda més influents ja ens havien avançat que el cuir, el tweed, les bombers i els brodats serien els reis. Ara, Zara ho ha fet accessible al nostre butxaca, però amb una edició gairebé limitada per la seva demanda.
Llegir això avui et situa un pas per davant. T’ha proporcionat el truc definitiu per anticipar-te i assegurar-te que el teu armari està preparat per a qualsevol canvi de temps sense renunciar a l’estil. Estàs preparada per capturar aquestes peces abans que s’esgotin?