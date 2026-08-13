Si sempre necessites guanyar, fins i tot jugant amb nens, no és competitivitat: la psicologia ho atribueix a baixa autoestima

Hi ha una escena que segur que coneixes. És aquella imatge de l’adult que, en un joc de taula, amb nens petits, no pot perdre. De cap manera. Celebra la victòria com si fos una final olímpica i, si perd, el seu humor s’ensorra durant hores. Ens incomoda, ens sorprèn i, sovint, el titllem de “competitiu”. Però la psicologia diu que estem completament equivocades.
Aquest impuls obsessiu, que va molt més enllà de la simple passió pel joc, amaga una veritat molt més profunda. No és competència sana, ni ganes de guanyar. És una alerta, un senyal que el nostre subconscient ens envia, cridant la nostra atenció sobre una possible baixa autoestima.
Sí, ho has llegit bé. Els experts són clars: si necessites guanyar sempre, fins i tot contra un nen de sis anys, és probable que la teva seguretat interna estigui més malmesa del que creus. Aquesta condició té un nom: hipercompetitivitat, i és un secret que la psicologia ha destapat amb dades crues.
La psicologia no confon l’ambició saludable amb aquesta urgència de vèncer a qualsevol preu. La competitivitat sana ens impulsa a esforçar-nos, a gaudir del repte i a millorar. És un motor. Però la hipercompetitivitat és una necessitat gairebé obsessiva de guanyar, sense importar el rival ni el context. (Fins i tot si el contrincant amb prou feines entén les regles.)
Quan guanyar no és un joc, és una necessitat
Aquesta revelació no és nova. El psicòleg Richard Ryckman i el seu equip van ser pioners. Ja el 1990, van desenvolupar la primera escala científica per mesurar aquest tret de la personalitat. La seva feina va inspirar-se en la teoria de la neurosi de la psicoanalista Karen Horney, que ja parlava de la gent que necessita guanyar a tota costa per mantenir la seva autoestima.
És a dir, si necessitem guanyar, probablement és perquè la nostra autoestima és baixa. Aquesta hipercompetitivitat està lligada a una autoestima inestable, que puja i baixa segons el resultat de cada partida, de cada discussió, de cada petit enfrontament diari.
La victòria aporta un xut momentani de validació externa que no dura. Cal buscar la següent per sentir-se bé de nou. La teva pau interior depèn del marcador, no d’una seguretat interna estable. És una cadena de dopamina que pot ser fatal a llarg termini.
Guanyar a un nen en un joc de taula, en aquest sentit, funciona com qualsevol altra victòria. Aporta un impuls de validació externa que és molt, molt breu. Per això, la persona necessita buscar la següent victòria ràpidament per sentir-se bé de nou. És un cercle perillós, una autoestima que depèn del resultat i no d’una seguretat interna sòlida.
Les arrels del problema: una mirada a la infància
Aquest patró no sorgeix del no-res a l’edat adulta. Un estudi clau publicat a la revista Personality and Individual Differences el 2019 va rastrejar l’origen de la hipercompetitivitat fins a la infància. Els resultats són reveladors i, fins i tot, contradictoris a primera vista.
Factors com una disciplina parental excessivament dura, o bé, una sobreprotecció materna intensa, estan associats amb un major desenvolupament d’aquest tret en la vida adulta. En ambdós casos, el nen creix amb la sensació que el seu valor depèn d’un factor extern: complir certes expectatives o destacar per sobre dels altres. Aquesta idea es trasllada després a qualsevol situació que es pugui interpretar com una competició, per petita que sigui. (Una solució per als pares: l’equilibri és la clau).
Més enllà del joc: les conseqüències ocultes
Les conseqüències d’aquest patró van molt més enllà de resultar “pesat” en un sopar familiar o una reunió d’amics. La mateixa investigació de Ryckman i estudis posteriors han trobat relacions preocupants entre la hipercompetitivitat i altres trets de la personalitat.
Parlem de narcisisme i nivells més alts de neuroticisme. També hi ha una major tendència a l’hostilitat i a l’agressivitat verbal quan les coses no surten com s’espera. No és casualitat que aquestes persones mostrin una menor necessitat de connexió genuïna amb els altres, substituïda per un desig insaciable d’admiració i reconeixement constant.
Reconèixer aquest tret, tant en nosaltres mateixes com en algú del nostre entorn, no serveix per jutjar. Serveix per entendre què hi ha darrere d’una actitud que, a primera vista, sembla només un excés d’esperit competitiu. Perquè darrere de la necessitat urgent de guanyar una partida a un nen, sovint s’amaga alguna cosa molt més fràgil que el simple desig de divertir-se jugant. La sensació que, si no es guanya, el propi valor com a persona queda en entredit. I això, amiga meva, és un problema real.
Ara que coneixes aquest secret de la psicologia, què faràs la pròxima vegada que vegis aquesta escena? O, més important encara, si la reconeixes en tu mateixa, què canviaràs?