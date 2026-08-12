Gorka Rodríguez, presentador d”El Grand Prix’: «Entrenar és clau per al meu benestar i per desconnectar»

El ritme frenètic de la vida moderna no perdona ningú. Exigències laborals, horaris impossibles, la pressió de “estar sempre bé”. És un còctel explosiu que ens porta al límit.
Ens passem el dia buscant el truc definitiu per mantenir l’equilibri, la fórmula secreta que ens permeti brillar sense cremar-nos. Però, què passa quan fins i tot els rostres més coneguts de la nostra televisió s’enfronten a aquest mateix desafiament?
La revelació de Gorka Rodríguez: el seu antídot al caos
Parlem de Gorka Rodríguez, el presentador de referència d’«El Despertador» de RNE i copilot, amb Ramón García i Lala Chus, del mític «El Grand Prix del Verano». Amb 44 anys, la seva cara és ja una habitual a les nostres pantalles.
Però darrere del somriure i la destresa davant les càmeres, Gorka amaga una veritat universal: la cerca del benestar és una batalla diària. I ha trobat la seva arma secreta: entrenar és clau per a la seva salut i desconnexió.
L’equilibri entre la il·lusió de la feina i la cura personal no és un luxe, és una necessitat. Nosaltres ho sabem molt bé.
El preu de l’èxit: matins impossibles i decisions valentes
Gorka ha forjat la seva carrera pas a pas, des de reporter fins a ser presentador d’un programa de prime time, un somni que veia impossible. Creia que no es donaria mai, i ara el viu al costat d’una llegenda com Ramón García. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la fita).
La seva feina a «El Despertador» implica matinar a hores que el cos amb prou feines coneix. Al principi, una tortura: poc son, molt cansament, però amb una il·lusió que ho compensava tot.
Va haver d’acceptar un sacrifici: anar a dormir cap a les 7 de la tarda. Això implica perdre sopars i esdeveniments, però el seu cos ja està adaptat i li ho agraeix el cap de setmana, quan recupera el ritme natural de son nocturn.
Recorda el consell del seu pare el 2013, quan li va preguntar si volia “col·locar adhesius a les cintes o ser presentador”. Va decidir arriscar i rebutjar una oferta segura per perseguir el seu somni, demostrant que la paciència i la dedicació són el millor plà d’estalvi per al futur professional.
El ritual diari de la desconnexió: gimnàs i sense xerrades
Amb 44 anys, Gorka es cuida i molt. Porta molts anys anant al gimnàs pràcticament cada dia des dels 17. Encara que de vegades pensa a parar, per a ell “fer esport no només és una manera d’estar bé amb mi mateix, també és per desconnectar”.
És el seu moment sagrat. Es posa la seva música i no li agrada parlar amb ningú. Aquesta rutina de peses i màquines, ara amb més cardio, és el seu escudo contra l’estrès.
Curiosament, hi ha un exercici que odia: tot el que té a veure amb les espatlles. La intensitat dels anys li ha causat contractures, i ara, com deia Fran Perea, “a certes edats, cada dia hi ha alguna cosa”.
El taló d’Aquil·les i el desafiament de la retenció
Si hi ha un punt feble en la seva rutina, és l’alimentació. Com a bon basc, a Gorka li agrada menjar bé i molt. Ha tingut èpoques amb dietes estrictes, però no vol privar-se del plaer de la gastronomia.
Intenta controlar-se i decantar-se per les proteïnes per evitar “menjar porqueries tot el dia”. Però ha descobert recentment un problema ocult: la retenció de líquids, que li genera més preocupació que el greix corporal.
És un tema del qual no es parla gaire, i la solució no és única. “A cada persona li funciona una cosa diferent”, explica. No vol una solució de 15 dies, sinó pautes que pugui mantenir sense incomoditat.
La clau no és només el que menges, sinó com ho gestiones amb el teu cos. Un secret que moltes de nosaltres encara busquem.
La inversió intel·ligent: salut mental sense tabús
Però hi ha un aspecte que Gorka cuida per sobre de tot: la seva salut mental. Porta fent teràpia des dels 25 anys, en una època on “anar al psicòleg deien que era de bojos”. (Una mentalitat que, per sort, estem començant a superar).
Va començar per solucionar qüestions concretes, i van anar sortint-ne d’altres. Ha tingut quatre psicòlegs al llarg de la seva vida, i la darrera li va dir “no vinguis més” després d’uns mesos, senyal d’un gran avenç. A més, dedica temps a llegir, escoltar podcasts i fer una “inversió en mi mateix” constant.
En l’àmbit de la cura de la pell, tot i haver tornat a la televisió, reconeix que hauria de millorar, utilitzar més protecció solar i parar atenció a les arrugues, ja que és molt expressiu. Però té clar que no farà servir bòtox ni àcid hialurònic.
Els somnis que queden per complir: un horitzó obert
Gorka Rodríguez encara no ha parat a pensar en el seu darrer somni. Però té clar que li encantaria rebre més ofertes al llarg de l’any: especials, programes nous, que el cridin per a càstings. El seu desig és seguir “més present” a les cases dels espanyols.
Aquesta actitud de creixement continu, tant professional com personal, és el que el manté en forma i preparat per a nous desafiaments. I és una lliçó imprescindible per a totes nosaltres.
La teva decisió intel·ligent per avui
La història de Gorka no és només un relat sobre la televisió. És un manual de supervivència per al dia a dia, una demostració que l’èxit només és sostenible amb un fort pilar de benestar físic i mental.
Has vist el secret d’una vida en equilibri, fins i tot sota els focus. Ara la pregunta és: què faràs tu per desconnectar i cuidar-te avui?