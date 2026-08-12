Gorka Rodríguez, presentador de «El Grand Prix»: «Entrenar es clave para mi bienestar y para desconectar»

El ritmo frenético de la vida moderna no perdona a nadie. Exigencias laborales, horarios imposibles, la presión de «estar siempre bien». Es un cóctel explosivo que nos lleva al límite.

Nos pasamos el día buscando el truco definitivo para mantener el equilibrio, la fórmula secreta que nos permita brillar sin quemarnos. Pero, ¿qué pasa cuando incluso los rostros más conocidos de nuestra televisión enfrentan este mismo desafío?

La revelación de Gorka Rodríguez: su antídoto al caos

Hablamos de Gorka Rodríguez, el presentador de referencia de «El Despertador» de RNE y copiloto, con Ramón García y Lala Chus, del mítico «El Grand Prix del Verano». Con 44 años, su cara es ya habitual en nuestras pantallas.

Pero detrás de la sonrisa y la destreza ante las cámaras, Gorka esconde una verdad universal: la búsqueda del bienestar es una batalla diaria. Y ha encontrado su arma secreta: entrenar es clave para su salud y desconexión.

El equilibrio entre la ilusión del trabajo y el cuidado personal no es un lujo, es una necesidad. Nosotros lo sabemos muy bien.

El precio del éxito: mañanas imposibles y decisiones valientes

Gorka ha forjado su carrera paso a paso, desde reportero hasta ser presentador de un programa de prime time, un sueño que veía imposible. Creía que nunca se daría, y ahora lo vive al lado de una leyenda como Ramón García. (Sí, nosotros también alucinamos con el logro).

Su trabajo en «El Despertador» implica madrugar a horas que el cuerpo apenas conoce. Al principio, una tortura: poco sueño, mucho cansancio, pero con una ilusión que lo compensaba todo.

Tuvo que aceptar un sacrificio: irse a dormir hacia las 7 de la tarde. Esto implica perder cenas y eventos, pero su cuerpo ya está adaptado y se lo agradece el fin de semana, cuando recupera el ritmo natural de sueño nocturno.

Recuerda el consejo de su padre en 2013, cuando le preguntó si quería «poner adhesivos en las cintas o ser presentador». Decidió arriesgar y rechazar una oferta segura para perseguir su sueño, demostrando que la paciencia y la dedicación son el mejor plan de ahorro para el futuro profesional.

El ritual diario de la desconexión: gimnasio y sin charlas

Con 44 años, Gorka se cuida mucho. Lleva muchos años yendo al gimnasio prácticamente cada día desde los 17. Aunque a veces piensa en parar, para él «hacer deporte no solo es una manera de estar bien conmigo mismo, también es para desconectar».

Es su momento sagrado. Se pone su música y no le gusta hablar con nadie. Esta rutina de pesas y máquinas, ahora con más cardio, es su escudo contra el estrés.

Curiosamente, hay un ejercicio que odia: todo lo relacionado con los hombros. La intensidad de los años le ha causado contracturas, y ahora, como decía Fran Perea, «a ciertas edades, cada día hay algo».

El talón de Aquiles y el desafío de la retención

Si hay un punto débil en su rutina, es la alimentación. Como buen vasco, a Gorka le gusta comer bien y mucho. Ha tenido épocas con dietas estrictas, pero no quiere privarse del placer de la gastronomía.

Intenta controlarse y decantarse por las proteínas para evitar «comer porquerías todo el día». Pero ha descubierto recientemente un problema oculto: la retención de líquidos, que le genera más preocupación que la grasa corporal.

Es un tema del que no se habla mucho, y la solución no es única. «A cada persona le funciona algo diferente», explica. No quiere una solución de 15 días, sino pautas que pueda mantener sin incomodidad.

La clave no es solo lo que comes, sino cómo lo gestionas con tu cuerpo. Un secreto que muchas de nosotras aún buscamos.

La inversión inteligente: salud mental sin tabúes

Pero hay un aspecto que Gorka cuida por encima de todo: su salud mental. Lleva haciendo terapia desde los 25 años, en una época donde «ir al psicólogo decían que era de locos». (Una mentalidad que, por suerte, estamos comenzando a superar).

Comenzó para solucionar cuestiones concretas, y fueron saliendo otras. Ha tenido cuatro psicólogos a lo largo de su vida, y la última le dijo «no vengas más» después de unos meses, señal de un gran avance. Además, dedica tiempo a leer, escuchar podcasts y hacer una «inversión en mí mismo» constante.

En el ámbito del cuidado de la piel, a pesar de haber vuelto a la televisión, reconoce que debería mejorar, utilizar más protección solar y prestar atención a las arrugas, ya que es muy expresivo. Pero tiene claro que no usará bótox ni ácido hialurónico.

Los sueños que quedan por cumplir: un horizonte abierto

Gorka Rodríguez aún no ha parado a pensar en su último sueño. Pero tiene claro que le encantaría recibir más ofertas a lo largo del año: especiales, programas nuevos, que lo llamen para castings. Su deseo es seguir «más presente» en las casas de los españoles.

Esta actitud de crecimiento continuo, tanto profesional como personal, es lo que lo mantiene en forma y preparado para nuevos desafíos. Y es una lección imprescindible para todas nosotras.

Tu decisión inteligente para hoy

La historia de Gorka no es solo un relato sobre la televisión. Es un manual de supervivencia para el día a día, una demostración de que el éxito solo es sostenible con un fuerte pilar de bienestar físico y mental.

Has visto el secreto de una vida en equilibrio, incluso bajo los focos. Ahora la pregunta es: ¿qué harás tú para desconectar y cuidarte hoy?