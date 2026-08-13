De pistas de esquí a aguas serenas: el lago del Pirineo catalán para disfrutar del kayak y el senderismo

El verano se instala con fuerza y el calor se siente en cada rincón. Muchos ya sueñan con una escapada fresca, un lugar donde el aire puro sea el único protagonista.

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que tu refugio definitivo contra el asfalto ardiente se encuentra en un lugar que conoces? Y que antes estaba cubierto de nieve.

Hemos descubierto un secreto del Pirineo catalán que rompe todos los esquemas. Un espacio que ha reinventado su propia esencia para ofrecer una experiencia veraniega que pocos pueden imaginar. Hablamos del Lago de La Molina, un auténtico tesoro a 1.700 metros de altitud.

De pistas blancas a aguas cristalinas: La metamorfosis de un paisaje

Este lago, situado en la emblemática estación de La Molina, en la Cerdanya, no es fruto de la naturaleza. Es una obra de ingeniería pensada para transformar completamente la actividad turística de la zona.

Donde antes deslizaban los esquiadores, ahora se extiende una lámina de agua serena. Esto ha permitido que las montañas, el pino negro y los valles se muestren con una perspectiva totalmente nueva. De verdad, nosotros también nos sorprendimos con esta innovación.

Su creación tenía un objetivo claro: mantener los hoteles, restaurantes y alojamientos rurales activos. Querían romper con la estacionalidad, convirtiendo la temporada de nieve en una oferta todo el año.

¿Mi consejo? Aprovecha este cambio. La montaña en verano ofrece una paz y una frescura que la playa, con sus multitudes, no puede igualar. Es un auténtico regalo.

El corazón del verano: mil actividades para no parar

El Lago de La Molina se ha consolidado como el punto neurálgico del ocio estival. Sus aguas invitan a practicar kayak, navegar con patines acuáticos o hacer rutas con bicicletas acuáticas.

Desde el agua, las vistas sobre las antiguas pistas de esquí son simplemente espectaculares. Es una imagen que te quedará grabada, una nueva manera de conectar con el entorno.

Pero la oferta no se detiene aquí. Desde la Zona del Lago se inician senderos que recorren bosques de pino negro y prados de alta montaña. Es el lugar ideal para los amantes del senderismo que buscan escapar de la rutina.

Para los más activos, el Bike Park de La Molina es un referente. Esta temporada, además, han incorporado un nuevo circuito de Cross Country (XC). Esto suma una opción técnica y de resistencia a los ya existentes descensos e itinerarios familiares.

Más allá del lago: Aventura y adrenalina para todos

La estación ha diseñado una experiencia integral. Puedes hacer rutas con Segway desde 20 euros o subir a la Tosa con el Telecabina Cadí-Moixeró (entre 17 y 26 euros). La panorámica es una maravilla.

Si prefieres la adrenalina, prueba los patinetes eléctricos todoterreno (de 17 a 70 euros). También hay opciones para las familias: La Molina Parc Aventura (de 17 a 26 euros) o la Jumping Area (de 6 a 10 euros).

La oferta se completa con un juego de escape al aire libre, ‘El Último Dragón’, por 75 euros. Y si eres un apasionado de la bicicleta, las rutas en e-bike, con alquileres que oscilan entre los 70 y 240 euros, te permitirán explorar la Cerdanya sin esfuerzo.

La propuesta es tan variada que es casi imposible no encontrar una actividad que te apasione. Una solución definitiva para cualquiera que busque naturaleza y acción a partes iguales.

Tu última oportunidad: El tiempo se agota

Esta temporada de verano 2026 se ha desarrollado diariamente del 20 de junio al 6 de septiembre. Pero, atención, aún quedan algunos días clave para disfrutarlo. Continuará durante varios fines de semana de septiembre, además del viernes 11.

La fecha límite es inminente. Esta oportunidad única finaliza entre el 4 y el 6 de octubre. Si no planificas tu visita ahora, te perderás la posibilidad de descubrir este lugar mágico antes de que la nieve vuelva a hacer acto de presencia.

No dejes que el miedo al calor o la rutina te roben esta experiencia. Nosotros ya estamos pensando en la próxima escapada. Esta lectura ha sido tu truco secreto para un verano inolvidable. Aprovecha.