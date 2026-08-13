Paula Blasi, campeona de La Vuelta, nació en esta ciudad a 10 minutos de Barcelona: «Catalunya es mi lugar, mi casa»

La victoria de Paula Blasi en La Vuelta Femenina ha sacudido el mundo del ciclismo. Un hito histórico para el deporte español.

Pero el secreto de su éxito no radica solo en la carretera. Hay un lugar que guarda la verdadera esencia de la campeona. Ella misma lo dejó claro. Su fuerza no es solo física; viene de una conexión profunda con su tierra.

Es un sentimiento que la impulsa a cada pedalada. Una raíz que la mantiene firme, incluso en la competición más salvaje. (Sí, la pasión puede mover montañas. O ganar una Vuelta).

Esta conexión inquebrantable tiene un nombre. Hablamos de Esplugues de Llobregat. Una ciudad a solo diez minutos de Barcelona. La cuna de Paula Blasi. Aquí dio sus primeras pedaladas. Aquí se forjó su espíritu de campeona.

El paisaje donde todo comenzó

Esplugues de Llobregat es mucho más que un dormitorio de Barcelona. Este municipio del Baix Llobregat tiene un alma propia.

Un patrimonio cultural discreto pero sorprendente. Y unos espacios verdes que son el paraíso de los deportistas locales.

El Parc de Can Vidalet es su corazón verde más importante. Un lugar querido por todos los vecinos y visitantes. Es un parque urbano inmenso, con una historia que se remonta a una antigua finca señorial. Aún conserva el palacete, un lago y el antiguo lavadero. Combina jardines románticos con vegetación mediterránea y exótica. Pinos blancos y encinas centenarias crecen libremente.

Es el escenario ideal para paseantes, familias y, por supuesto, ciclistas. Aquí, la campeona encontraba su lugar para entrenar y soñar sin límites.

Los secretos arquitectónicos que inspiran

Pero Esplugues no es solo naturaleza. Su arquitectura también cuenta historias de transformación. Su núcleo antiguo tiene un encanto particular. Calles como Montserrat o el Parc dels Torrents testifican el paso del tiempo.

Esta ciudad vio crecer a Paula Blasi. Fue aquí donde su pasión por el ciclismo se consolidó día tras día. La modernidad también ha dejado una huella clara. El Edificio Símbol es el mejor ejemplo. Son tres torres de hormigón construidas en la segunda mitad de los años 70. Un icono del debate urbanístico que transformó un pequeño pueblo.

Si hablamos de arquitectura con voz propia, una joya brilla con luz especial. La Casa de Coberó, conocida popularmente como la Casa dels Cecs. Un conjunto artístico del genial Xabier Corberó. Situada en la calle Església, es un espacio singular y casi laberíntico. Esta casa no es solo arquitectura. Es cine con mayúsculas. Fue el escenario de «Vicky Cristina Barcelona» del célebre Woody Allen.

Sí, Javier Bardem caminó por esos pasillos. Un pedacito de Hollywood al alcance de nuestra casa, un atractivo oculto.

Desde 2022, esta obra maestra es propiedad del Ayuntamiento. Y se abre al público en jornadas especiales, no las dejes escapar.

No se puede entender a Paula Blasi sin entender Esplugues. Su conexión con la tierra es su energía secreta, su raíz más fuerte.

Por qué la conexión con el origen es clave

Paula Blasi lo tiene clarísimo. La Volta Ciclista a Catalunya es tan importante para ella como La Vuelta. Para la campeona, el arraigo es la verdadera medalla. Y nosotros deberíamos aprender esta lección tan valiosa. No dejes que los grandes titulares te oculten las historias más auténticas. El tesoro a menudo está a la vuelta de la esquina.

Acabas de descubrir la fuerza oculta detrás de una campeona de élite. Un secreto que no te dirán en ningún otro lugar ni con tanta profundidad. Ahora sabes que la grandeza se construye desde la base. Y que a veces, la mejor carrera es la que se corre en casa.

Valió la pena el esfuerzo de la lectura, ¿verdad?