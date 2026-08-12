Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han dado el «sí, quiero» en una boda sorpresa. Después de un montón de especulaciones, noticias falsas y fotos creadas por IA; ahora sí se han convertido en marido y mujer de manera oficial. El futbolista portugués y la influencer han optado por la máxima discreción y han firmado los papeles en una ceremonia íntima de la que no han publicado ninguna fotografía. Parecía imposible, pero han logrado evitar que la prensa meta la nariz en el día más especial de su vida. Además, han sido ellos mismos quienes lo han anunciado en una publicación muy tierna en Instagram. En ella, se ven sus manos entrelazadas y con las alianzas de oro luciendo en sus manos izquierda.

Con más de 21 millones de likes en solo 11 horas, la publicación podría entrar rápidamente a formar parte del TOP 10 con más me gusta de la historia de la plataforma. Había una expectación enorme alrededor de este matrimonio, del que no se ha sabido absolutamente nada. En la fotografía, ni siquiera se ve cómo iban vestidos… aunque deja intuir que Georgina ha ido de blanco con un vestido de manga larga. En la mano derecha, el espectacular anillo de compromiso de 8 millones de euros que no debe quitarse ni para entrar a la ducha. «C ama G«, han escrito como único mensaje de la confirmación. ¿Otro detalle? Que Georgina se ha hecho una manicura de tendencia para la foto más importante con sus manos como protagonistas, la milky nails que tanto gusta últimamente.

La boda de Cristiano y Georgina, íntima y sin filtración a la prensa

La pareja ya había dejado claro que no querían hacer una gran fiesta multitudinaria, sobre todo porque la empresaria prefería una fiesta privada y a Cristiano ya le parecía bien. Ellos que podrían haber montado un evento histórico con miles de personas en la puerta de la iglesia, han podido dar este paso tan importante sin la presencia de nadie que no conocieran. Georgina le pidió privacidad para este día y la ha tenido, un matrimonio que da un paso más en su historia de amor.

El crack deportista dijo públicamente en una entrevista que le había pedido matrimonio, después de tantos años, porque es la persona a quien más ama y porque está convencido de que es «el amor de su vida«. Del enlace, lo único que adelantó era que tendría lugar después del Mundial. Desde entonces, todos han estado pendientes de sus movimientos.

El fin de semana pasado, de hecho, una pareja vivió un momento surrealista cuando salieron de la catedral y vieron miles de personas aglutinadas en las puertas. The Sun había dicho que Cristiano y Georgina se casarían en aquella localidad de Madeira y muchísimos fans quisieron acercarse para comprobar si era cierto. La imagen se viralizó e incluso Cristiano reaccionó con un montón de iconos de risa.

Cristiano y Georgina anuncian que se han casado en secreto | Instagram

Lo último que se sabía era que habían viajado hasta Capri con su jet privado, un viaje que hacían acompañados de todos los niños. ¿Se han casado allí el fin de semana? ¿O han hecho la celebración el martes mismo para sorprender y tener aún menos gente pendiente? De momento, no han concedido ninguna declaración ni han dado ningún tipo de detalle. Si llegará la foto oficial vestidos de novios o no, de momento es un misterio.