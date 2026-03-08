Cristiano Ronaldo ha aprovechado el dinero que ha ganado como futbolista para invertirlo y hacerlo crecer con varios negocios. Siempre se ha dicho que la cadena de hoteles que tiene es muy fructífera, pero ¿qué hay de las otras sociedades que ha montado? Una de ellas, dedicada a temas capilares, tiene deudas y ha sufrido una pérdida millonaria… así que las cosas no van tan bien como se esperaba. El diario digital El Español ha tenido acceso a las cifras de esta empresa y no hay buenas noticias para la estrella portuguesa.

En las cuentas anuales que ha presentado Inspary Hair Medical Clinic S.L, que es como se llama, se asegura que han facturado un total de ocho cifras. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el año anterior cuando facturaron 23,9 millones de euros en un mismo ejercicio. Las cifras lo acompañan, visto desde fuera, pero consideran «preocupante» el descenso de ingresos que han tenido porque se han visto reducidos en un 13% y las ventas han caído, de repente, en 3,2 millones de euros.

La empresa también tiene deudas y no por una cifra menor, ya que esta sociedad de Cristiano Ronaldo debe 1,8 millones de euros. ¿Es rentable este negocio? El saldo final, antes de pagar los impuestos, habría sido de 6,5 millones de euros. Pagan muchísimo dinero en el salario de su personal, explican, ya que este gasto superaría los 7,7 millones de euros. Pero, ¿cuánta gente tienen trabajando allí?

Georgina Rodríguez deja el accionariado de esta empresa de Cristiano

Curiosamente, esta caída de los ingresos ha llegado poco después de que Georgina Rodríguez abandonara el accionariado de la empresa. Fue en 2024 cuando decidió dejar este negocio de lado porque quería centrarse en el negocio inmobiliario que ha iniciado, al comenzar a comprar y alquilar pisos en zonas caras de Madrid.

Desde que ella se fue, en la junta directiva ha habido cambios. El principal beneficiario es uno de los hombres de confianza de Cristiano Ronaldo, que está gestionando el problema judicial que tiene la empresa. De hecho, tienen un juicio pendiente con la Agencia Tributaria porque la empresa tuvo que presentar un aval por la inspección fiscal que recibió de Hacienda en 2022.

La clínica mantiene un litigio con Hacienda por haber facturado sin IVA los tratamientos contra la alopecia, al considerarlos servicios médicos exentos de este impuesto. La Agencia Tributaria sostiene, en cambio, que se trata de intervenciones con fines estéticos y reclama a la compañía cerca de 5,9 millones de euros. El caso, que lleva tres años en los juzgados, continúa pendiente de resolución, a pesar de la confianza de Cristiano Ronaldo y su equipo legal en una sentencia favorable.

La pareja ha hecho mucho dinero gracias a los negocios conjuntos que tienen | Netlflix

En la página web de la empresa dicen que se encuentran inmersos en un plan de expansión «ambicioso» tras abrir sucursales en cinco ciudades españolas y de tener presencia en países como Portugal, Italia y Omán. Presumen de haber tratado a más de 70,000 pacientes a lo largo de los 16 años que llevan trabajando, así que no está mal. Que el negocio haya perdido ingresos podría hacerles reflexionar, pero seguro que no quita el sueño a un futbolista que se ha hecho de oro.