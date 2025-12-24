Cristiano Ronaldo y Georgina se hacen un regalo de Navidad de 10 millones de euros

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han prometido en matrimonio hace unos meses, así que lo más normal sería que ahorraran mínimamente de cara a la gran celebración que llevarán a cabo el próximo año. En su caso, y con una fortuna como la suya, evidentemente no es necesario que se priven de nada porque pueden gastar todo el dinero que quieran y aún les quedarán millones y millones. Prueba de ello, el regalo de Navidad que se han hecho: dos mansiones de lujo en el Mar Rojo.

Papá Noel ha sido de lo más generoso con la pareja, que han recibido dos villas de auténtico lujo en una urbanización de nueva construcción que intenta promover toda esa zona. Los constructores han aplaudido que se hayan fijado en lo que ofrecen, ya que es la mejor publicidad que podrían haber recibido: «Su decisión de tener una propiedad aquí refleja el atractivo del destino para aquellos que buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza… Estamos deseando ayudarles a descubrir todo lo que The Red Sea Residences tiene para ofrecer«, han dicho públicamente.

El precio es sumamente escandaloso, como ya se podía prever. Cada una de las casas que se han comprado en esta urbanización cuesta entre 4 y 5 millones de euros, así que la inversión que han hecho no es poca cosa. Para aquellos que no quieran pagar tanto, pero sí disfrutar de un mes en este paraíso, pueden hacerlo a cambio de un alquiler estratosférico de 18.000 € por noche.

Esta podría ser una de las casas que se han regalado | The Red Sea Residences

Ofrecen villas con diseños muy originales | The Red Sea Residences

¿Cómo es la urbanización que han elegido Cristiano Ronaldo y Georgina?

La urbanización es muy exclusiva, ya que solo consta de 18 villas. Su diseño está inspirado en formas marinas y es único en todo el mundo, por lo que dicen. Con buenas vistas y un entorno privilegiado con el mar justo delante, ofrecen mucha privacidad porque solo se puede acceder a través de un barco o de un hidroavión. Los paparazzi lo tendrán difícil para ir allí.

Cristiano y Georgina podrían haber elegido cualquier urbanización del mundo, teniendo en cuenta que se lo pueden permitir. Si han optado por esta, sin embargo, también es por negocios. La pareja visitó la zona en 2023 con los hijos y se mostraron totalmente enamorados, tal como reflejaron en sus perfiles de Instagram con fotografías en la playa y paseando en bicicleta.

La pareja ha elegido un complejo de superlujo | The Red Sea Residences

Cristiano Ronaldo y Georgina anuncian su compromiso | Europa Press

Ahora, han firmado un contrato de publicidad con esta zona y el futbolista pasa a ser imagen para promover toda esta zona del Mar Rojo llamada Nujuma. Así lo dice él mismo a través de sus redes sociales: «Es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural, es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos una casa aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia con total privacidad y serenidad siempre que queramos».

Si hacemos caso a estas declaraciones, parece que la pareja no tiene intención de vivir aquí pero sí que la usarán de segunda -o tercera- residencia. La larga lista de propiedades que tienen no hace más que crecer, así que tienen dónde elegir.