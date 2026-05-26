David Broncano ha estado a punto de solicitar la baja médica después de una gastroenteritis que lo ha dejado hecho polvo. El presentador ha podido ponerse al frente de La Revuelta, pero no sin dificultad. De hecho, ha reconocido que pocas veces se había sentido tan mal como en esta ocasión.

No sabe bien por qué, acabó sufriendo una intoxicación alimentaria muy fuerte: «Estaba fatal, he tenido un problema grave y he estado un día y medio sin comer nada. Nunca había tenido una gastroenteritis tan fuerte«. Las cuatro actrices entrevistadas, las protagonistas de Tiene que morir mucha gente de Movistar, se quedaron con la boca abierta al escuchar los detalles de estas últimas horas de la estrella de TVE.

«Ha sido un verdadero drama, hubo un momento en el que fui a doble chorro», dijo con mucho detalle. Cuando David Broncano fue al baño, recuerda que llegó un momento en el que casi se desmaya: «Me quedé agarrado al váter en una situación bastante dramática. Nunca estuve tanto tiempo, me mareé y me desmayé«, terminó soltando sin vergüenza.

David Broncano explica por qué se ha comprado pañales de adultos

La cosa no se quedó allí, ya que cuando se levantó después de tanto tiempo en el baño, la «compuerta aún no había cerrado«. La situación era dramática y se vio tan desesperado que fue a la farmacia a pedir algo que lo calmara. Allí, sorprendentemente, terminaron vendiéndole unos pañales para evitar que se manchara los calzoncillos con alguna pequeña fuga: «He descubierto los pañales de adultos, que son similares a unos calzoncillos».

Y no sería David Broncano si no hubiera aprovechado esta historia tan escatológica para hacer broma: «Ya he usado este pañal, creo que lo llevaré cada día porque mira ya he hecho pis«.

¿Qué le ha pasado a David Broncano? Pañal de adultos | TVE

Un problema de salud que ha mejorado, ya que ha podido acudir al teatro para poder hacer la entrevista a este grupo de actrices.