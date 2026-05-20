Mercedes Milá ha reaparecido en televisión después de dos años desaparecida de la pequeña pantalla. La icónica presentadora tendrá un programa propio de entrevistas en TVE que se estrenará este domingo, una nueva aventura que ha querido promocionar desde el plató de La Revuelta. Siempre acaba dejando un montón de titulares en sus intervenciones y, en esta ocasión, no ha sido diferente.

David Broncano ha aplaudido verla tan bien a sus 75 años, aunque ella no está tan de acuerdo con esa afirmación: «He notado un bajón general… Pero he conseguido ser la presentadora más grande de todas las cadenas de España. Recuerdo hablar con María Teresa Campos y preguntarnos cuál de las dos moriría antes».

Mercedes Milá no ha querido poner una cifra sobre la mesa cuando le han preguntado cuántos dineros tiene, pero sí ha dejado claro que ha llegado a hacer mucho y mucho dinero: «En el banco tengo muchísimo dinero, una barbaridad. Piensa que llevo 52 años trabajando en la televisión. Venía de una familia de dinero y ahora tengo más«. Eso sí, también ha recordado que no ha sido un camino de rosas: «Lo he pasado muy mal; cuando te das cuenta de que una depresión o una crisis de ansiedad pueden acabar contigo, te das cuenta de los límites que tienes».

¿Qué ha explicado Mercedes Milá en La Revuelta? | TVE

¿Una curiosidad? Que haya sacado a la luz que comenzó en la televisión en 1973 como la chica que llevaba los cafés a los trabajadores de los informativos: «Mi jefe me decía que no me pagaría y me acabó dando 3.000 pesetas«.

La discusión de Mercedes Milá y David Broncano

Uno de los momentos que más se ha viralizado de esta entrevista tiene un protagonista inesperado, Pedro Sánchez. La presentadora catalana le ha dicho que le encanta pensar que el presidente del gobierno es el verdadero director de La Revuelta, un juego al que ha entrado David Broncano: «Él me envía recomendaciones, pero yo tomo solo las que quiero».

Y de ahí, a la firme defensa que ha querido hacer Milá de José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de su imputación. No le ha gustado que el presentador no quisiera mojarse sobre el tema y se ha acabado enfrentando: «Si yo tuviera un programa en directo, habría salido a defender a mi presidente del Gobierno. Ahora mismo, lo que quieren es masacrar a Pedro Sánchez y tú deberías salir en su defensa porque eres el encargado de vigilar nuestra patria. Eres un insensato«.

«Yo no me creo ni siquiera una palabra de todo esto de Zapatero. Me lo he leído todo y no me creo ni una sola línea. Lo conozco y creo que la acusación es tan retorcida… Mójate un poco, chaval», le ha espetado al compañero de cadena. Y David Broncano ha reconocido que no lo está defendiendo lo suficiente: «Supongo que no le gustará y que desde el gobierno no estarán contentos conmigo porque cada vez que hay un lío así acabo sin mojarme». «Callas porque eres muy cobarde, pues yo sí me mojo«, le ha recriminado ella.

Mercedes Milá lo da todo en el plató de David Broncano | TVE

Mercedes Milá ha hecho sudar a David Broncano, que ha quedado en evidencia ante las tablas de la catalana. Le han caído golpes por todos lados, pero el resultado ha sido bien hilarante visto desde casa.