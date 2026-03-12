David Broncano llegó a hacer creer, de verdad, que podía tomar el liderazgo imbatible de Pablo Motos en el access time. Él ha sido el ganador indiscutible de esta franja horaria durante más de 10 años, pero el inicio de La Revuelta consiguió hacer temblar las hormigas de El Hormiguero. Se repartieron el liderazgo de las noches de la televisión española unas cuantas semanas, pero esta batalla ha perdido interés porque Antena 3 ha recuperado la medalla de oro y termina superando a su competidor prácticamente cada día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Era todo el furor por la novedad?

Este miércoles, la invitada del programa más gamberro de TVE ha sido Laura Pausini. La exitosa cantante italiana no ha conseguido hacer reflotar las cifras, tampoco, ya que el espacio ha vuelto a quedarse en un 9,5% de share en España que no es un gran éxito precisamente. Sin embargo, la conversación con ella ha sido muy divertida y ha gustado verla hacerse con el programa. Y es que no ha dudado en acusar directamente al presentador de no hacer bien las cosas: «Disculpa, Broncano, pero tú no sabes hacer bien el programa«.

Muchos de los invitados terminan quejándose de que les da poco tiempo y no pueden promocionar tanto como querrían sus discos. Ella no estaba dispuesta a perder la oportunidad y ha terminado haciendo publicidad sí o sí. Cuando los miembros de su equipo le han recordado que debía tomar un vuelo pronto, ella se ha sentado en la silla del presentador: «Queremos dar las gracias a Laura Pausini por haber estado con nosotros. El viernes 13, sale Yo canto 2 que es un disco que rinde homenaje a los cantautores de España y América Latina. Muestra el álbum a cámara. Ya te había dicho que la parte de la promoción es muy importante porque los invitados después se enfadan«, ha forzado al presentador en una escena muy curiosa.

Laura Pausini ha entrevistado a David Broncano con mala leche | TVE

Laura Pausini se adueña de La Resistencia en una entrevista muy divertida

La complicidad con él ha sido muy evidente desde el principio, también cuando ella ha querido ponerse en la piel de David Broncano y lo ha sometido a las preguntas clásicas del programa: «Entre Cristiano Ronaldo y Laura Pausini, ¿dónde te posicionas a nivel de dinero?«, ha lanzado. Y él ha tenido clara la respuesta, sea cierta o no: «En un bajo Laura Pausini«. Para contextualizarlo, podemos destacar que en la última entrevista que había hecho a la cantante, ella había dicho que tendría un patrimonio de unos 20 millones de euros. Y, Cristiano Ronaldo, se estima que tendría más de 200. Eso sí, David Brocano ha dejado caer que cree que «supera» a la italiana en cuanto al número de relaciones sexuales que ha mantenido el último mes.

Laura Pausini se ha caracterizado por interpretar su versión de ¿Por qué te vas? | TVE

Laura Pausini ha actuado, ha anunciado las fechas de su próxima gira en España y también ha regalado entradas entre el público del programa. Se ha saltado la norma de hacer poca promoción, eso ha quedado claro, pero es que con un animal televisivo como ella poco tenía que hacer el presentador.