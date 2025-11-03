Muere el tío de Laura Pausini, atropellado y con el conductor a la fuga

Laura Pausini ha sufrido una pérdida importante y muy trágica en su familia. La cantante italiana ha sabido que su tío ha muerto en un accidente, a los 78 años, en el cual un conductor lo atropelló mientras él iba en bicicleta y, después, se fugó sin mirar atrás. La escena habría sido dantesca, según dicen los medios regionales de Bolonia, que han tenido acceso a la descripción que ha hecho la policía.

Resulta que Ettore estaba yendo en bicicleta por las afueras de la ciudad cuando, este domingo al mediodía, un coche lo embistió cuando ambos circulaban en la misma dirección. No se sabe bien qué ha pasado, pero los testigos han confirmado que el culpable del atropello ha sido el conductor de un Opel Astra antiguo que, tras cometer el incidente, se marchó rápidamente sin siquiera comprobar si el hombre estaba bien.

Los servicios sanitarios de emergencias se trasladaron al lugar de los hechos, pero no pudieron salvar la vida del tío de la cantante. Los traumatismos que había sufrido eran tan graves que, ni siquiera los intentos de reanimarlo durante una hora, fueron suficientes. De momento, se sigue investigando e intentando encontrar al conductor homicida.

El tío muerto de Laura Pausini, conocido por su trabajo de barbero

En Bolonia, muchísimos de sus ciudadanos conocen al tío de Laura Pausini. Se ha dedicado a ser barbero las últimas tres décadas de su vida, así que la cartera de clientes era larga y todos ellos han quedado impactados al conocer la noticia de su muerte. La artista había compartido alguna fotografía con él a través de sus redes sociales y siempre hablaba maravillas de él.

De hecho, gracias a eso se sabe que Ettore sufrió un cáncer hace ahora 10 años del que se recuperó: «Mi tío Ettore Pausini es un verdadero campeón. Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te atendieron, tío. Te quiero«, dijo en una publicación en la que se veían algunos carteles que aplaudían su recuperación. Aquella batalla contra la enfermedad la ganó, pero la mala suerte ha querido que estuviera en el lugar y el momento equivocados ahora que ha perdido la vida en este accidente. Laura Pausini aún no se ha pronunciado sobre la pérdida, que ha sido muy reciente, pero es probable que también quiera despedirse de él en público cuando se recupere del choque inicial.