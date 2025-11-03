Mor el tiet de Laura Pausini, atropellat i amb el conductor a la fuga

Laura Pausini ha patit una pèrdua important i molt tràgica a la seva família. La cantant italiana ha sabut que el seu tiet ha mort en un accident, als 78 anys, en el qual un conductor l’ha atropellat mentre ell anava en bicicleta i, després, s’ha fugat sense mirar enrere. L’escena hauria estat dantesca, pel que diuen els mitjans regionals de Bolonya, que han tingut accés a la descripció que n’ha fet la policia.
Resulta que Ettore estava anant en bicicleta pels afores de la ciutat quan, aquest diumenge al migdia, un cotxe el va envestir quan ambdós circulaven en la mateixa direcció. No se sap ben bé què ha passat, però els testimonis han confirmat que el culpable de l’atropellament ha estat el conductor d’un Opel Astra antic que, després de cometre l’incident, va marxar ràpidament sense ni tan sols comprovar si l’home estava bé.
Els serveis sanitaris d’emergències van traslladar-se al lloc dels fets, però no van poder salvar la vida del tiet de la cantant. Els traumatismes que havia patit eren tan greus que, ni tan sols els intents de reanimar-lo durant una hora, van ser suficients. De moment, continua investigant-se i intentant trobar el conductor homicida.
El tiet mort de Laura Pausini, conegut per la seva feina de barber
A Bolonya, moltíssims dels seus ciutadans coneixen el tiet de Laura Pausini. S’ha dedicat a ser barber les últimes trenta dècades de la seva vida, així que la cartera de clients era llarga i tots ells han quedat impactats en conèixer la notícia de la seva mort. L’artista havia compartit alguna fotografia amb ell a través de les seves xarxes socials i sempre en parlava meravelles.
De fet, gràcies a això se sap que Ettore va patir un càncer fa ara 10 anys del que es va recuperar: “El meu tiet Ettore Pausini és un vertader campió. Estic orgullosa de tu i dels metges que van atendre’t, tiet. T’estimo“, va dir en una publicació en què es veien alguns cartells que aplaudien la seva recuperació. Aquella batalla contra la malaltia la va guanyar, però la mala sort ha volgut que estigués en el lloc i el moment equivocats ara que ha perdut la vida en aquest accident. Laura Pausini encara no s’ha pronunciat sobre la pèrdua, que ha estat molt recent, però és probable que també vulgui acomiadar-se d’ell en públic quan es recuperi del xoc inicial.