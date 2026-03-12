David Broncano va arribar a fer creure, de debò, que podia prendre el lideratge imbatible de Pablo Motos al access time. Ell ha estat el guanyador indiscutible d’aquesta franja horària durant més de 10 anys, però l’inici de La Revuelta va aconseguir fer tremolar les formigues d’El Hormiguero. Es van repartir el lideratge de les nits de la televisió espanyola unes quantes setmanes, però aquesta batalla ha perdut interès perquè Antena 3 ha recuperat la medalla d’or i acaba superant el seu competidor pràcticament cada dia. Què ha passat? Què ha canviat? Era tot el furor per la novetat?
Aquest dimecres, la convidada del programa més gamberro de TVE ha estat Laura Pausini. L’exitosa cantant italiana no ha aconseguit fer reflotar les xifres, tampoc, ja que l’espai ha tornat a quedar-se en un 9,5% de share a Espanya que no és un gran èxit precisament. Ara bé, la conversa amb ella ha estat molt divertida i ha agradat veure-la fer seu el programa. I és que no ha dubtat a acusar directament el presentador de no fer bé les coses: “Disculpa, Broncano, però tu no saps fer bé el programa“.
Molts dels convidats acaben queixant-se que els dona poc temps i no poden promocionar tant com voldrien els seus discos. Ella no estava disposada a perdre l’oportunitat i ha acabat fent-ne publicitat tan sí com no. Quan els membres del seu equip li han recordat que havia d’agafar un vol aviat, ella s’ha assegut a la cadira del presentador: “Volem donar les gràcies a Laura Pausini per haver estat amb nosaltres. Divendres 13, surt Yo canto 2 que és un disc que fa un homenatge als cantautors d’Espanya i Amèrica Llatina. Mostra l’àlbum a càmera. Ja t’havia dit que la part de la promoció és molt important perquè els convidats després s’enfaden“, ha forçat al presentador en una escena ben curiosa.
Laura Pausini es fa seva La Resistencia en una entrevista molt divertida
La complicitat amb ell ha estat molt evident des del principi, també quan ella ha volgut posar-se a la pell de David Broncano i l’ha sotmès a les preguntes clàssiques del programa: “Entre Cristiano Ronaldo i Laura Pausini, on et posiciones a nivell de diners?“, ha etzibat. I ell ha tingut clara la resposta, sigui certa o no: “En un baix Laura Pausini“. Per tal de contextualitzar-ho, podem destacar que a l’última entrevista que havia fet a la cantant, ella havia dit que tindria un patrimoni d’uns 20 milions d’euros. I, Cristiano Ronaldo, s’estima que en tindria més de 200. Això sí, David Brocano ha deixat anar que creu que “supera” a la italiana pel que fa al nombre de relacions sexuals que ha mantingut l’últim mes.
Laura Pausini ha actuat, ha anunciat les dates de la seva pròxima gira a Espanya i també ha regalat entrades entre el públic del programa. S’ha saltat la norma de fer poca promoció, això ha quedat clar, però és que amb un animal televisiu com ella poca cosa tenia a fer el presentador.