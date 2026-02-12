Pablo Motos ha hagut de demanar perdó en directe per la ficada de pota que van fer en el programa d’aquest dimarts, quan una de les tertulianes va deixar anar un comentari masclista i despectiu cap a una analista política. No van esbroncar-la per la falta de respecte que havia comès, sinó que van riure-li les gràcies sense cap mena de vergonya. Després del fort allau de crítiques que han rebut, és clar, han hagut de rectificar i disculpar-se. Era massa tard? Segurament, però era el que havien de fer.
Anem a pams. La polèmica va esclatar, com dèiem, en l’emissió d’El Hormiguero de dimarts 10 de febrer. Durant la tertúlia política, la col·laboradora Rosa Belmonte va voler dir la seva sobre les declaracions que havia concedit Felipe González quan deia que votaria en blanc si Pedro Sánchez tornava a ser el candidat del PSOE. Pablo Motos deia que havia sentit “una tertúlia de Cuatro” dient que l’expresident era “un traïdor” per haver dit això en públic. El presentador es referia a Sarah Santaolalla, qui va rebre quan Rosa Belmonte va referir-se a ella amb una frase summament masclista i desafortunada: “Aquella que és meitat ximple meitat tetes?“. “No ho recordo“, deia el presentador entre riures.
En aquell moment, la resta de col·laboradors de la tertuliana van riure-li la gràcia i ningú no va dir-li que s’havia passat. Sarah Santaolalla va queixar-se a través de les xarxes socials i amb tota la raó: “Ahir a la nit, en un programa familiar vaig ser humiliada una altra vegada pel meu aspecte físic. El presentador va assenyalar-me, una senyora va insultar-me i la resta de la taula va riure davant aquesta violència que va exercir-se des d’un plató. No va ser en un carreró, va ser a televisió. No eren formigues, eren rates“, deia tot compartint el vídeo del moment.
Anoche en un programa “familiar” fui humillada nuevamente por mi aspecto físico.— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) February 11, 2026
El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató.
No fue en un callejón, fue en la tele.
No eran hormigas, eran ratas. pic.twitter.com/VpeujpD0L0
El perdó de Rosa Belmonte no convenç a Sarah Santaolalla
Poc després, era la tertuliana qui escrivia un tuit per excusar-se i demanar les seves “disculpes més sinceres” pel seu “comentari inconvenient”: “Va ser espontani, ningú sabia què diria i jo tampoc cinc segons abans. Demano perdó a qui s’hagi ofès, a qui s’hagi molestat i a qui hagi afectat sobretot perquè no era la meva intenció”. Davant d’això, l’afectada ha reaccionat: “No demanis perdó a qui hagis ofès, demana-me’l a mi. Soc jo la dona a qui has atacat i humiliat des d’un programa de màxima audiència pel meu intel·lecte i aspecte físic. Tinc nom i cognoms… i dignitat“.
No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí.— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) February 12, 2026
Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos… y dignidad. https://t.co/SQnXv21cVi
I, després d’això, ha estat Pablo Motos qui ha demanat perdó des del programa en qüestió. “Ho passarem estupendament aquesta nit, però abans de començar permeteu-me que demani perdó per un comentari desafortunat que va fer ahir Rosa Belmonte a la tertúlia”. Com ho ha justificat? Lamentant que, a vegades, “amb la velocitat del directe” dius alguna cosa que penses “que no hauries d’haver dit”. Tot i així, ha demanat perdó: “Vam ficar la pota”.
“Com que no és l’estil de Rosa ni el del programa, volem demanar les més sinceres disculpes. Gràcies per entendre’ns, ens esforçarem perquè no torni a passar“, ha afegit en un vídeo que ha deixat tothom una mica fred.
Uns perdons que no compensen la ficada de pota i el masclisme que torna a sentir-se ben present al plató d’Antena 3.